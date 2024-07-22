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Власти Франции отказали некоторым журналистам из Беларуси и России в праве работать на Олимпиаде из-за подозрений в шпионаже
Свободе слова не место на Олимпиаде. Власти Франции отказали в праве работать на Играх некоторым белорусским и российским журналистам из-за подозрений в шпионаже.
Как отметил глава МВД Пятой республики, порядка сотни анкет были отклонены из-за подозрений в том, что эти люди - информаторы иностранных государств, стремящихся к вмешательству в Игры. Больше всего таких было из России иБеларуси, а также ряда других стран, список которых чиновник раскрывать отказался.
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