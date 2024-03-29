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Власти Литвы спустя двое суток выдали разрешение на проезд через границу автобусу с молдавским детским хором

Власти Литвы спустя двое суток все же выдали разрешение на проезд через границу автобусу с молдавским детским хором. Белорусская сторона оказала всю необходимую помощь детям.

Их разместили в одной из школ в деревне Цуденишки Ошмянского района, обеспечили горячим питанием, организовали отдых и досуг.

Подробности у Илоны Волынец.

Обо всем по порядку. Молдовский коллектив приехал в Польшу на выступление, затем в Минск. А вот обратно поляки уже не пустили автобус. Решить вопрос не удалось и через МИД Молдовы. Тогда коллективу порекомендовали проехать через Литву. Но и здесь история повторилась. Деталями поделилась руководитель детского хора Наталья Барабанщикова - заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия". Это она в отчаянии записывала видеосообщение в соцсетях.

На ситуацию мгновенно отреагировали белорусы. Коллектив разместили в средней школе ближайшего приграничного поселка Цуденишки. Здесь организовали горячее питание, душ, спальные места.

Белорусы, спасибо вам. Потому что вы почувствовали, есть такое выражение "нет чужих детей", и вы как раз именно это понимаете, что нет чужих детей, и наши дети стали на миг вашими детьми. Мы это оценили и никогда не забудем.
Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия"

Здесь, в местной школе, дети, наконец, смогли нормально покушать. Побыть в комфортной обстановке. Хотя, понятно, что настроение у ребят подавленное. Двое суток провести в автобусе сложно даже взрослому.

Ситуация разрешилась лишь после 14:00. Власти Литвы все же выдали разрешение на проезд автобусу с детьми. Представитель МИД Молдовы воздержался от комментариев. Ключевое - здравый смысл все-таки восторжествовал. И дети отправились домой.

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