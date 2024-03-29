Власти Литвы спустя двое суток выдали разрешение на проезд через границу автобусу с молдавским детским хором

Белорусы, спасибо вам. Потому что вы почувствовали, есть такое выражение "нет чужих детей", и вы как раз именно это понимаете, что нет чужих детей, и наши дети стали на миг вашими детьми. Мы это оценили и никогда не забудем.

Наталья Барабанщикова, заслуженная артистка Молдовы, основатель детской студии-хора "Рапсодия"