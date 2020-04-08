3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Власти Минска активизируют противоэпидемиологические меры
Как рассказали в Мингорисполкоме, под пристальным вниманием больницы и поликлиники, которые в полном объеме должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты, в том числе индивидуальными. Кстати, более 15 минских предприятий высказали инициативу, например, по пошиву одноразовых масок.
В Минске в самоизоляции находятся 2148 человек
И как сегодня уточнили в мэрии, в Минске в режиме самоизоляции сейчас находятся 2148 человек. Это горожане, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также контакты первого уровня. При этом немало случаев, когда такой режим игнорируется. Мингорисполком призывает горожан более ответственно относиться к мерам защиты, а также отказаться от массовых мероприятий.
Как отметили в столичной мэрии, предприятия и организации могут самостоятельно решать вопрос о возможностисотрудниковработатьдистанционно. Решение об ограниченииработы торговых центров и развлекательных учреждений также принимается руководством.
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Про какой "должок" председателя Мингорисполкома вспомнил Лукашенко
Лукашенко заявил, что в мире все больше начинают говорить о социализме
Президент Беларуси о материальной поддержке спортсменов: Деньги будут, но нужен результат
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов