Власти Минска активизируют противоэпидемиологические меры

Как рассказали в Мингорисполкоме, под пристальным вниманием больницы и поликлиники, которые в полном объеме должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты, в том числе индивидуальными. Кстати, более 15 минских предприятий высказали инициативу, например, по пошиву одноразовых масок.

И как сегодня уточнили в мэрии, в Минске в режиме самоизоляции сейчас находятся 2148 человек. Это горожане, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также контакты первого уровня. При этом немало случаев, когда такой режим игнорируется. Мингорисполком призывает горожан более ответственно относиться к мерам защиты, а также отказаться от массовых мероприятий.