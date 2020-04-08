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Власти Минска активизируют противоэпидемиологические меры

Как рассказали в Мингорисполкоме, под пристальным вниманием больницы и поликлиники, которые в полном объеме должны быть обеспечены необходимыми средствами защиты, в том числе индивидуальными. Кстати, более 15 минских предприятий высказали инициативу, например, по пошиву одноразовых масок.

В Минске в самоизоляции находятся 2148 человек

И как сегодня уточнили в мэрии, в Минске в режиме самоизоляции сейчас находятся 2148 человек. Это горожане, которые вернулись из стран, где зарегистрированы случаи коронавируса, а также контакты первого уровня. При этом немало случаев, когда такой режим игнорируется. Мингорисполком призывает горожан более ответственно относиться к мерам защиты, а также отказаться от массовых мероприятий.

Как отметили в столичной мэрии, предприятия и организации могут самостоятельно решать вопрос о возможностисотрудниковработатьдистанционно. Решение об ограниченииработы торговых центров и развлекательных учреждений также принимается руководством.

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