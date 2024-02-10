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Власти Минска взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на частном рыбокомбинате

Власти Минска взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на частном рыбокомбинате

Вопрос выплаты зарплаты сотрудникам ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" находится на контроле. В ближайшее время пройдут встречи с заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки в полной мере люди получили заработанные деньги. Об этом заявил глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский, комментируя сложившуюся на предприятии ситуацию, сообщили в Мингорисполкоме.

Ни в коем случае люди не останутся один на один со своей проблемой.

"Мы знаем об этой ситуации. В Мингорисполкоме, администрации района и на площадке предприятия уже проводились совещания по вопросу выплаты заработной платы. В результате этого в конце декабря прошлого года людям выплачена часть задолженности. В ближайшее время будут проведены встречи со всеми заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию разрешить и в полной мере выплатить людям заработанные деньги", - отметил Геннадий Люботынский.

ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" - частное предприятие, которое с 2022 года арендует производственные площади и оборудование у коммунального предприятия ОАО "Белрыба".

Фото:pixabay

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