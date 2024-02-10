3.42 RUB
3.34 USD
3.57 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаЗдоровьеКультураРегионыПроисшествияТехнологииСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Власти Минска взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на частном рыбокомбинате
Вопрос выплаты зарплаты сотрудникам ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" находится на контроле. В ближайшее время пройдут встречи с заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки в полной мере люди получили заработанные деньги. Об этом заявил глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский, комментируя сложившуюся на предприятии ситуацию, сообщили в Мингорисполкоме.
Ни в коем случае люди не останутся один на один со своей проблемой.
"Мы знаем об этой ситуации. В Мингорисполкоме, администрации района и на площадке предприятия уже проводились совещания по вопросу выплаты заработной платы. В результате этого в конце декабря прошлого года людям выплачена часть задолженности. В ближайшее время будут проведены встречи со всеми заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию разрешить и в полной мере выплатить людям заработанные деньги", - отметил Геннадий Люботынский.
ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" - частное предприятие, которое с 2022 года арендует производственные площади и оборудование у коммунального предприятия ОАО "Белрыба".
Фото:pixabay
Президент
Все
Президент Беларуси поздравил коллектив Кировского филиала АО "Апатит" с 95-летием создания комбината
Лукашенко на климатическом саммите: Первостепенная задача - перенастроить национальные экономики
Почему Президент Беларуси упрекнул Секретариат ООН в махровом бюрократизме
"Пора от слов перейти к делу" - Лукашенко внес предложения по борьбе с изменением климата
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Скорая помощь попала в ДТП, нетрезвый пешеход пытался откупиться от протокола - обзор происшествий
В дренажной канаве утонул мужчина, 6-летний мальчик во время игры поджег хозпостройку - обзор ЧП
В Минске гимназист поверил мошенникам и отдал курьеру более 53 тыс. долларов родительских сбережений
В Речице нетрезвый пешеход пытался "договориться" с ГАИ