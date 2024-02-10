Власти Минска взяли на контроль вопрос выплаты зарплаты на частном рыбокомбинате

Вопрос выплаты зарплаты сотрудникам ООО "Рыбоконсервный комбинат "Столичный" находится на контроле. В ближайшее время пройдут встречи с заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки в полной мере люди получили заработанные деньги. Об этом заявил глава администрации Октябрьского района Минска Геннадий Люботынский, комментируя сложившуюся на предприятии ситуацию, сообщили в Мингорисполкоме.



Ни в коем случае люди не останутся один на один со своей проблемой.



"Мы знаем об этой ситуации. В Мингорисполкоме, администрации района и на площадке предприятия уже проводились совещания по вопросу выплаты заработной платы. В результате этого в конце декабря прошлого года людям выплачена часть задолженности. В ближайшее время будут проведены встречи со всеми заинтересованными, чтобы в кратчайшие сроки ситуацию разрешить и в полной мере выплатить людям заработанные деньги", - отметил Геннадий Люботынский.

