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Власти Турции установили ряд новых правил для въезда в страну. Что важно знать?
Во время полета туристы обязаны заполнить анкету, указав место назначения и адрес пребывания, а также свои контактные данные. Эти сведения вносятся в базу данных МВД, чтобы затем найти тех, кто летел рядом с зараженными COVID-19, если такие обнаружатся.
Напомним, Турция переживает новую волну коронавируса, и наши туристы могут столкнуться с последствиями карантина, изрядно подпортить отдых и потерять деньги. Сегодня, если в Турцию прибудет воздушный борт с коронавирусным пациентом, то ему проведут экспресс-тест. Для туристов он бесплатный. А время ожидания составит всего 4 часа. В случае подтверждения COVID-19 человека госпитализируют. Лечение будет проходить за счет страхового полиса. Если при этом турист пропускает свой рейс, то человеку обещают компенсировать стоимость билета. Также экспресс-проверку на коронавирус предложат и тем, кто находился в самолете рядом с больным человеком. Если тест будет отрицательным, он сможет беспрепятственно отправиться отдыхать, а если нет - ему придется пройти лечение. Эксперты опровергают утверждение, что в случае обнаружения на борту воздушного судна коронавирусного больного все пассажиры автоматически отправляются на карантин.
Филипп Гулый, председатель правления Белорусского республиканского союза туриндустрии рассказал о подводных камнях отдыха в Турции.
• Действительно ли тест на коронавирус в турецком аэропорту бесплатный?
• Поможет ли расширенная страховка избежать лишних проблем и есть ли в Беларуси компании, которые предоставляют страховку, включающую коронавирус? В СМИ уже подсчитали, что проживание в Турции на карантине обойдется в 50–100 евро в день. За две недели самоизоляции белорус заплатит от 700 до 1400 евро. Что поможет туристу в такой ситуации?
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