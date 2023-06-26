Власти Украины потребовали от УПЦ официально заявить о разрыве с РПЦ

Согласно заявлению Государственной службы Украины по этнополитике и свободе совести (ГЭСС), Украинской православной церкви необходимо официально заявить о разрыве с Русской православной церковью, чтобы избежать запрета на свое функционирование. Об этом информирует ТАСС.

В заявлении говорится, что 31 мая 2023 года в Киево-Печерской лавре прошла встреча руководства ГЭСС и епископов Украинской православной церкви. ГЭСС утверждает, что на встрече иерархи УПЦ изъявили о желание получить письменные разъяснения того, какие конкретные действия со стороны УПЦ будут свидетельствовать о том, что она не подчиняется РПЦ. ГЭСС, в свою очередь, сформулировала эти действия и отправила их на следующий день после встречи. По истечении двух недель ответа от представителей УПЦ не последовало, в связи с чем ГЭСС опубликовала письмо с перечнем требований.

Основное требование ГЭСС – публикация официального документа, который бы подтверждал выход УПЦ и всех ее учреждений из состава Русской православной церкви. А от архиереев и клириков УПЦ требуется обнародовать заявления о выходе из всех учреждений РПЦ. Государственная служба Украины по этнополитике и свободе совести также требует от УПЦ наложить церковные наказания и исключить из состава епископата и клира лиц, которые обвиняются в сотрудничестве с РФ, осудить позицию РПЦ в отношении специальной военной операции РФ, а также переход епархий УПЦ в подчинение РПЦ.

Власти Украины 19 января внесли в парламент законопроект, направленный на запрет канонической УПЦ в случае, если украинские власти придут к выводу, что она связана с РФ. После этого эксперты ГЭСС опубликовали заключение, в котором говорится, что УПЦ, несмотря на принятие нового устава, остается в подчинении РПЦ.

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