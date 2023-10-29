ВЛКСМ отмечает 105-летний юбилей

Сегодня комсомол, многие считают, как бы утратил свое значение. Хочу сказать, что это не так. Наш комсомол сегодня в строю. Он учится, воюет, строит, пашет и сегодняшняя колонна тому свидетельство. Здесь и бойцы с фронта, здесь и учителя, и ученики, здесь как раз то величие, та энергия, та молодежь, которая по большому счету мало чем отличается с точки зрения любви к Родине, защите ценностей и преданности идеалам партии. Это наш верный помощник, помощник настоящий, мы им гордимся.

Владимир Кашин, зампредседателя ЦК КПРФ