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ВЛКСМ отмечает 105-летний юбилей
Ленин! Партия! Комсомол! Сегодня главная советская молодежная организация отмечает 105-летний юбилей. Поздравление ветеранам комсомольского движения и представителям БРСМ направил Президент Беларуси. "Комсомол по праву был и остается настоящей школой жизни, где юноши и девушки учатся мужеству, стойкости, добру, дружбе и чувству плеча. Продолжая лучшие традиции ВЛКСМ, Белорусский республиканский союз молодежи развивает волонтерство, движение научно-технического творчества, физкультурно-спортивный комплекс ГТО, организует отряды охраны правопорядка. Беларусь сохраняет преемственность в общественно-политическом развитии, тем самым строит свое будущее на прочном фундаменте патриотизма", - говорится в поздравлении.
В Москве по традиции все, кто до сих пор чтит память о комсомоле, помнит его историю и поддерживает его принципы, пришли на Красную площадь и возложили цветы к Мавзолею Владимира Ленина, которого считают главным идеологом создания организации. Наибольшей популярности комсомол достиг в 80-х. Тогда в нем одновременно состояло свыше 40 млн человек. А за всю историю комсомольские значки носили более 200 млн. Комсомольцы строили БАМ и Днепрогэс, поднимали целину, летали в космос, героически сражались во время Великой Отечественной. Три с половиной тысячи Героев Советского Союза были комсомольцами.
Сегодня комсомол, многие считают, как бы утратил свое значение. Хочу сказать, что это не так. Наш комсомол сегодня в строю. Он учится, воюет, строит, пашет и сегодняшняя колонна тому свидетельство. Здесь и бойцы с фронта, здесь и учителя, и ученики, здесь как раз то величие, та энергия, та молодежь, которая по большому счету мало чем отличается с точки зрения любви к Родине, защите ценностей и преданности идеалам партии. Это наш верный помощник, помощник настоящий, мы им гордимся.
Знаю, как работает Компартия Беларуси и также Лига коммунистической молодежи Беларуси. Ребята очень активные, проводят очень большую гражданско-общественную работу, патриотическую. У нас есть один большой проект "Знамя нашей Победы", где мы в школах, институтах проводим уроки мужества. По их итогам с учениками рисуем копию знамени Победы и рассказываем, что на нем отображено. И я знаю, что белорусская сторона очень активно это принимает, изготавливают знамена Победы, дарят их ветеранам, вешают в школьных музеях. Я могу сказать, что практически по всем вопросам мы выступаем солидарно.
Также в честь юбилейной даты в Подмосковье открылась выставка "Время выбрало нас". Многие экспонаты по-настоящему уникальны. Например, здесь можно увидеть свидетельство почетного пассажира БАМа. Их получали все, кто строил Байкало-Амурскую магистраль. На одном из них карандашом написаны стихи, которые могут принадлежать Вознесенскому или Белле Ахмадулиной. Кроме того, в экспозиции ключ от первого молодежного жилищного комплекса. Это социальный проект, где бесплатные квартиры получали учителя, медики, спортсмены и артисты. За идею авторы были удостоены премии Ленинского комсомола.
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