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Имея множество проблем в своих странах, ЕС упорно сочиняет санкционные пакеты в адрес Беларуси

Не парадокс ли: имея множество проблем в своих странах, ЕС упорно сочиняет санкционные пакеты в адрес Беларуси. И это на фоне конкретных разногласий внутри самого союза. Польша и Венгрия заблокировали принятие проекта семилетнего бюджета ЕС общим объемом почти 2 триллиона евро.

Как итог - охладели отношения между Варшавой и Вильнюсом. Литва с трудом справляется с экономическими последствиями пандемии коронавируса, а теперь финансовой помощи Брюсселя ждать не приходится. Над коллизиями рассуждает Мария Петрашко (видео).

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