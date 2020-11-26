Не парадокс ли: имея множество проблем в своих странах, ЕС упорно сочиняет санкционные пакеты в адрес Беларуси. И это на фоне конкретных разногласий внутри самого союза. Польша и Венгрия заблокировали принятие проекта семилетнего бюджета ЕС общим объемом почти 2 триллиона евро.