Влюбленных приглашают на забег в воскресенье

Марафон всех влюбленных - в это воскресенье в столичном парке Челюскинцев. Забег, посвященный Дню святого Валентина, пройдет в Минске уже во второй раз. На необычный марафон с символическим слоганом #ЗаКаханне уже зарегистрировались более 300 бегунов. Дистанцию надо преодолеть также символическую - в форме сердца. Оценить свои способности во имя любви можно всей семьей. Для самых маленьких организуют мини-дистанции и вручат подарки.



