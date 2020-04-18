Вместе 24/7. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков скорой помощи

Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков. В городе Узда их знают, кажется, все. Фельдшер и медсестра работают в скорой помощи Центральной районной больницы. Дежурства по 12 часов - мгновенные решения, гиперответственность. Но даже в таком ритме находится место для романтики.



Рассказывает Юлия Токарь.



Когда рука об руку и по жизни, и на работе

И пока фельдшер Павел Ковальчук проверяет наличие всех необходимых медикаментов и их срок годности, медсестра Ирина Ковальчук осматривает далеко не женскую сумочку. Семейная бригада заступает на смену. Впереди 12-часовой рабочий день. И поскольку медики верят в приметы - никогда не желают друг другу спокойного дежурства.

Не проходит и пары минут, как супруги уже едут на вызов.

Кареты скорой помощи и в малых городах оснащены современной аппаратурой

Ирина Ковальчук, медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:

"Здесь у нас присутствует дефибриллятор. Это при оказании интенсивной терапии. Он тяжеловатый, но и с такими вещами приходится бегать. Кислородные баллоны. И аппараты ИВЛ для подачи кислорода. И, приезжая на вызов, мы уверены в том, что помимо наших знаний и действий, у нас есть аппаратура, которой мы можем оказать непосредственную помощь любого характера. У нас даже есть травматологические укладки для рожениц".

Человеческое отношение - первое правило врача

Первичный осмотр, необходимые назначения. Кажется, алгоритм действий уже отработан до автоматизма. Ковальчуки в неотложке семь лет. Но никогда не позволят себе равнодушного отношения к пациенту.

Павел Ковальчук, фельдшерУзденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:

"Звонков на скорую действительно сейчас стало больше. Но звонят не для вызова, а больше, чтобы проконсультироваться. Спрашивают, уточняют, интересуются. Как снизить давление, температуру. Да, наша работа – это, действительно, другой мир какой-то. Бывает даже не на работе, слышишь звон сирены - и хочется бежать к ним, на работу, на работу".

Павел и Ирина - вместе 24/7. Ведь когда-то и решение поступать в Слуцкий медицинский колледж, (сами ребята из Речицы), принимали сообща. После окончания - поженились и сразу приехали работать.

Узда стала для них не просто вторым домом - местом силы, их личным центром притяжения.