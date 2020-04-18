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Вместе 24/7. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков скорой помощи
Герои нашего времени - врачи. Сегодня отдельно хотим остановиться на профессионалах своего дела, которые работают в регионах. Павел и Ирина Ковальчук - семья медиков. В городе Узда их знают, кажется, все. Фельдшер и медсестра работают в скорой помощи Центральной районной больницы. Дежурства по 12 часов - мгновенные решения, гиперответственность. Но даже в таком ритме находится место для романтики.
Рассказывает Юлия Токарь.
Когда рука об руку и по жизни, и на работе
И пока фельдшер Павел Ковальчук проверяет наличие всех необходимых медикаментов и их срок годности, медсестра Ирина Ковальчук осматривает далеко не женскую сумочку. Семейная бригада заступает на смену. Впереди 12-часовой рабочий день. И поскольку медики верят в приметы - никогда не желают друг другу спокойного дежурства.
Не проходит и пары минут, как супруги уже едут на вызов.
Кареты скорой помощи и в малых городах оснащены современной аппаратурой
Ирина Ковальчук, медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:
"Здесь у нас присутствует дефибриллятор. Это при оказании интенсивной терапии. Он тяжеловатый, но и с такими вещами приходится бегать. Кислородные баллоны. И аппараты ИВЛ для подачи кислорода. И, приезжая на вызов, мы уверены в том, что помимо наших знаний и действий, у нас есть аппаратура, которой мы можем оказать непосредственную помощь любого характера. У нас даже есть травматологические укладки для рожениц".
Человеческое отношение - первое правило врача
Первичный осмотр, необходимые назначения. Кажется, алгоритм действий уже отработан до автоматизма. Ковальчуки в неотложке семь лет. Но никогда не позволят себе равнодушного отношения к пациенту.
Павел Ковальчук, фельдшерУзденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи:
"Звонков на скорую действительно сейчас стало больше. Но звонят не для вызова, а больше, чтобы проконсультироваться. Спрашивают, уточняют, интересуются. Как снизить давление, температуру. Да, наша работа – это, действительно, другой мир какой-то. Бывает даже не на работе, слышишь звон сирены - и хочется бежать к ним, на работу, на работу".
Павел и Ирина - вместе 24/7. Ведь когда-то и решение поступать в Слуцкий медицинский колледж, (сами ребята из Речицы), принимали сообща. После окончания - поженились и сразу приехали работать.
Узда стала для них не просто вторым домом - местом силы, их личным центром притяжения.
Павел и Ирина Ковальчук, фельдшер и медсестра Узденского отделения Минского областного центра скорой медицинской помощи: "Насчет семьи, конечно, хочется пополнить свою семью - стать родителями. Конечно, построить дом, так мы стоим сейчас на очереди на участок. Должны в этом году получить. А зачем рваться в столицу, столица рядышком совсем. На машину сел - полчаса - и ты в столице. А тут, с точки зрения семьи, - это уютный город".
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