Уважаемые граждане!



Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102.



Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!

