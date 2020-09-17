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Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе

Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе

Уважаемые граждане!

Если вы стали очевидцами действий лиц, которые нарушают правила общежития, используют незарегистрированную символику, оскорбляют честь и достоинство других граждан, просим Вас сообщить об этом в ближайший отдел милиции или по телефону 102.

Вместе мы сохраним порядок и спокойствие в нашем городе!

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