"Вместе с Минском в 2024 год": жителей и гостей белорусской столицы приглашают поучаствовать в новогоднем квесте

Мингорисполком подготовил новогодний квест по белорусской столице. Чтобы стать его участником, с 23 декабря по 7 января нужно получить флаер для отметок, посетить минимум 10 локаций из списка и сделать там креативное селфи. Тот, кто выполнит все условия, получит подарок от Деда Мороза.