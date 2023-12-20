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"Вместе с Минском в 2024 год": жителей и гостей белорусской столицы приглашают поучаствовать в новогоднем квесте

Мингорисполком подготовил новогодний квест по белорусской столице. Чтобы стать его участником, с 23 декабря по 7 января нужно получить флаер для отметок, посетить минимум 10 локаций из списка и сделать там креативное селфи. Тот, кто выполнит все условия, получит подарок от Деда Мороза.

На интерактивной карте с маршрутом 21 локация, в том числе домик Деда Мороза в парке Горького, столичный зоопарк, Национальная библиотека, Комаровский рынок, а также по несколько пунктов в каждом районе города. Финальная точка - рождественская ярмарка возле Дворца спорта.

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