Очередной температурный рекорд побит в Минске. По всей стране четвертый день подряд синоптики фиксируют плюсовые феномены. И это несмотря на то, что осень перевалила за экватор. Опавшую листву в эти почти летние дни рабочим Зеленстроя помогает убирать специальная техника - мобильные воздуходувы и мини-комбайны. Последние измельчают природный мусор для более удобной транспортировки и одновременно подстригают газон. Такие машины заменяют 9 рабочих рук.



Вместе с уборкой листвы в городе ведется подготовка зеленых объектов к зимнему периоду, сезонная высадка деревьев и кустарников. Более 8 тысяч многолетних растений уже стали частью природного ландшафта столицы.



