Вместо пейзажей тундры - водная гладь Нарочи: как "Зубренок" принимает школьников с Чукотки

Отдохнуть и познакомиться с культурой и традициями нашей страны. Школьники из российского Заполярья приехали на оздоровление в "Зубренок".

Вместо привычных пейзажей Чукотки - водная гладь белорусской Нарочи

На время этой поездки школьный адрес у ребят изменился - теперь они воспитанники "Зубренка". И даже длительная дорога не стала помехой насладиться белорусскими красотами. Юные гости - победители и призеры российских конкурсов, олимпиад. За достойные результаты школьники получили путевки в белорусский "Зубренок".

Центр работает круглый год, поэтому процесс учебы также не останавливается. Наравне с занятиями проводятся мастер-классы, встречи, экскурсии по знаковым местам Беларуси.

"Мне нравится природа, очень красиво. Тут намного теплее, чем у нас. Также мне нравятся ребята, тут все дружелюбные. Мы много с кем познакомились уже, начали дружить, хорошо общаться", - поделилась впечатлениями участница смены Ева Борковская.

За последние годы в "Зубренке" побывали дети более чем из 40 стран мира

К слову, за последние годы в "Зубренке" побывали дети более чем из 40 стран мира. Например, в августе 2026 года была организована международная белорусско-китайская смена. Зубренок также встречал гостей из Мьянмы, Вьетнама, Лаоса, Зимбабве, Кыргызстана. И это не просто место отдыха, а целый детский город с учебными корпусами, спортплощадками и дополнительными занятиями

Личный итог у каждого будет свой - новое знакомство, любимое место или открытие, которым захочется поделиться дома. Чтобы расстояние между Чукоткой и Беларусью измерялось уже не только километрами, но и общими воспоминаниями.