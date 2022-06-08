Вместо бумажных писем - электронные, или как работа с обращениями граждан в Беларуси выходит на новый уровень

Была сделана совершенно новым подходом в системе обращений. Она удобна для граждан, которые уже приобщились, так сказать, к новшествам цифровых технологий. Они смогут подавать онлайн все свои заявления, но это никак не ущемит тех граждан, которые подавали в традиционной форме. В цифровую форму их переведут уже уполномоченные лица на местах. При этом вся наша госслужба, естественно, наш аналитический аппарат получает мощнейший инструмент. У нас все обращения будут регистрироваться в одной точке. Т. е. у нас исчезнет многоплановая регистрация, которая не давала составить картину. Потому что наши граждане множились, их обращения множились, создавалась нечеткая картина претензий граждан к государству либо, наоборот, каких-то обращений. Это мы нивелируем.

Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси

