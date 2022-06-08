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Вместо бумажных писем - электронные, или как работа с обращениями граждан в Беларуси выходит на новый уровень
Работа с обращениями граждан в Беларуси выходит на новый качественный уровень. На смену бумажным письмам и заявлениям уже давно пришли электронные. Скоро по всей стране начнет функционировать новая система, которая придаст этой работе эффективности и оперативности. Ведь, как показывает практика, со многими острыми вопросами, за решением которых белорусы обращаются в вышестоящие инстанции, легко может справиться местная власть. Сегодня, считают эксперты, это залог успеха любого региона. Завтра в Минске стартует двухдневный республиканский семинар, который посвящен главному вопросу: как улучшить эффективность работы с населением - в сюжете Алеси Высоцкой.
Замминистра Анна Рябова рассказывает о преимуществах новой системы, которая придаст работе с обращениями граждан не только оперативности. Удобство как для самого гражданина, так и для органов власти. Мы на одной из тематических площадок завтрашнего семинара. Здесь цифру, что называется, можно пощупать. Она приникает во все сферы нашей жизни. И в работе с населением станет хорошим помощником.
Была сделана совершенно новым подходом в системе обращений. Она удобна для граждан, которые уже приобщились, так сказать, к новшествам цифровых технологий. Они смогут подавать онлайн все свои заявления, но это никак не ущемит тех граждан, которые подавали в традиционной форме. В цифровую форму их переведут уже уполномоченные лица на местах. При этом вся наша госслужба, естественно, наш аналитический аппарат получает мощнейший инструмент. У нас все обращения будут регистрироваться в одной точке. Т. е. у нас исчезнет многоплановая регистрация, которая не давала составить картину. Потому что наши граждане множились, их обращения множились, создавалась нечеткая картина претензий граждан к государству либо, наоборот, каких-то обращений. Это мы нивелируем.
Автоматизируется вся отчетность, снижается нагрузка на госорганы, трудозатраты. Система и платформа готовы. Остается немного подождать до внедрения - ждем принятия закона об обращении граждан.
Государство узнает, довольны ли граждане его работой или нет, в основном через обращения. Естественно, есть и другие формы. Здесь мы презентуем портал рейтинговой оценки. Он действует больше 3 лет. Он охватывает всю страну, туда подключено порядка 13 тысяч всех предприятий и госучреждений, которые оказывают услуги населению, и граждане могут оставить свои оценки. Портал собрал уже более 2 тысяч оценок.
В 2021 году впервые количество электронных обращений превысило традиционные. Речь о тех, кто попал в Администрацию Президента как в последнюю инстанцию. В некоторых регионах число бумажных обращений сократилось втрое.
Основная тематика, как правило, традиционная. Касается в первую очередь жизнеобеспечения нашего населения. Это работа жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, транспортное обеспечение. Это вопросы, связанные с социальным и пенсионным обеспечением, землеустройством. Такая же картина наблюдается в регионах. Но здесь интересно отметить, что есть тенденция в последние годы - количество обращений по основным тематикам везде сокращается. Если взять самый главный вопрос - жилищно-коммунального хозяйства, в прошлом году количество обращений по данной тематике снизилось на 16 %.
Работа с населением многогранна. Преимущества цифровых технологий - только одна из тем семинара. Обращения граждан - это как срез ситуации в регионах и подсказка, где нужно исправить ошибки. В стране создана четкая система работы с населением. Понятно, она требует шлифовки. В основе всего должны быть справедливость и, разумеется, внимание к людям - этот посыл руководителям всех уровней не раз давал глава государства.
У нас самое главное - люди. Я вас очень прошу: работайте с людьми. Да, дисциплина. Но должна быть в основе вашей политики и всей нашей справедливость. Если к вам обращаются, значит, надо реагировать. Кому-то прямо сказать, что это мы делать не будем, у тебя тут трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам. Но если приходит человек, которому действительно нужна помощь, ему надо эту помощь оказывать.
Работать будут 6 секций по ключевым направлениям. Здесь и потенциал традиционных и новых медиа в работе местной власти с населением. Взаимодействие с общественниками в вопросах патриотического воспитания, соцзащиты. Поддержка молодежных общественных инициатив.
Семинар - это в первую очередь диалог. Это обсуждение как проблемных вопросов, так и новых форм работы. И, конечно же, получение новой информации, знакомство с опытом работы других организаций. Оно позволит использовать его в дальнейшей работе, что в свою очередь окажет влияние на качество работы с населением и повысит ее результативность.
В принципе, как показывает статистика, есть тенденция ухода от традиционных жалоб населения на проблемы. Все чаще обращаются с идеями, как сделать мир вокруг более комфортным.
Мы не только жалуемся, но, особенно последние два года, показали, что у нас хорошие люди, что у нас сильное общество и сознательное общество. Люди многие, которые раньше спали, они проснулись и стали предлагать новые конструктивные предложения, которые направлены на созидание, а не разрушение, на улучшение жизни в нашей любимой красивой стране, которая должна стать краше и лучше.
На семинаре позвучат инициативы, как улучшить службу "одного окна", расширить сферы использования единой информационной системы 115.
Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти. Ведь люди приходят со своей болью, надеждой быть услышанными и рассчитывают на помощь. Такой масштабный семинар - возможность сверить часы и внедрить самые прогрессивные прозвучавшие инициативы.
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