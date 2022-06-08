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Вместо бумажных писем - электронные, или как работа с обращениями граждан в Беларуси выходит на новый уровень

Работа с обращениями граждан в Беларуси выходит на новый качественный уровень. На смену бумажным письмам и заявлениям уже давно пришли электронные. Скоро по всей стране начнет функционировать новая система, которая придаст этой работе эффективности и оперативности. Ведь, как показывает практика, со многими острыми вопросами, за решением которых белорусы обращаются в вышестоящие инстанции, легко может справиться местная власть. Сегодня, считают эксперты, это залог успеха любого региона. Завтра в Минске стартует двухдневный республиканский семинар, который посвящен главному вопросу: как улучшить эффективность работы с населением - в сюжете Алеси Высоцкой.

Замминистра Анна Рябова рассказывает о преимуществах новой системы, которая придаст работе с обращениями граждан не только оперативности. Удобство как для самого гражданина, так и для органов власти. Мы на одной из тематических площадок завтрашнего семинара. Здесь цифру, что называется, можно пощупать. Она приникает во все сферы нашей жизни. И в работе с населением станет хорошим помощником.


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Была сделана совершенно новым подходом в системе обращений. Она удобна для граждан, которые уже приобщились, так сказать, к новшествам цифровых технологий. Они смогут подавать онлайн все свои заявления, но это никак не ущемит тех граждан, которые подавали в традиционной форме. В цифровую форму их переведут уже уполномоченные лица на местах. При этом вся наша госслужба, естественно, наш аналитический аппарат получает мощнейший инструмент. У нас все обращения будут регистрироваться в одной точке. Т. е. у нас исчезнет многоплановая регистрация, которая не давала составить картину. Потому что наши граждане множились, их обращения множились, создавалась нечеткая картина претензий граждан к государству либо, наоборот, каких-то обращений. Это мы нивелируем.
Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси

Автоматизируется вся отчетность, снижается нагрузка на госорганы, трудозатраты. Система и платформа готовы. Остается немного подождать до внедрения - ждем принятия закона об обращении граждан.

Государство узнает, довольны ли граждане его работой или нет, в основном через обращения. Естественно, есть и другие формы. Здесь мы презентуем портал рейтинговой оценки. Он действует больше 3 лет. Он охватывает всю страну, туда подключено порядка 13 тысяч всех предприятий и госучреждений, которые оказывают услуги населению, и граждане могут оставить свои оценки. Портал собрал уже более 2 тысяч оценок.
Анна Рябова, заместитель министра связи и информатизации Беларуси

В 2021 году впервые количество электронных обращений превысило традиционные. Речь о тех, кто попал в Администрацию Президента как в последнюю инстанцию. В некоторых регионах число бумажных обращений сократилось втрое.


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Основная тематика, как правило, традиционная. Касается в первую очередь жизнеобеспечения нашего населения. Это работа жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры и строительства, транспортное обеспечение. Это вопросы, связанные с социальным и пенсионным обеспечением, землеустройством. Такая же картина наблюдается в регионах. Но здесь интересно отметить, что есть тенденция в последние годы - количество обращений по основным тематикам везде сокращается. Если взять самый главный вопрос - жилищно-коммунального хозяйства, в прошлом году количество обращений по данной тематике снизилось на 16 %.
Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Беларуси

Работа с населением многогранна. Преимущества цифровых технологий - только одна из тем семинара. Обращения граждан - это как срез ситуации в регионах и подсказка, где нужно исправить ошибки. В стране создана четкая система работы с населением. Понятно, она требует шлифовки. В основе всего должны быть справедливость и, разумеется, внимание к людям - этот посыл руководителям всех уровней не раз давал глава государства.


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У нас самое главное - люди. Я вас очень прошу: работайте с людьми. Да, дисциплина. Но должна быть в основе вашей политики и всей нашей справедливость. Если к вам обращаются, значит, надо реагировать. Кому-то прямо сказать, что это мы делать не будем, у тебя тут трое сыновей, иди свой забор ремонтируй или покрась свою хату сам. Но если приходит человек, которому действительно нужна помощь, ему надо эту помощь оказывать.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь

Работать будут 6 секций по ключевым направлениям. Здесь и потенциал традиционных и новых медиа в работе местной власти с населением. Взаимодействие с общественниками в вопросах патриотического воспитания, соцзащиты. Поддержка молодежных общественных инициатив.


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Семинар - это в первую очередь диалог. Это обсуждение как проблемных вопросов, так и новых форм работы. И, конечно же, получение новой информации, знакомство с опытом работы других организаций. Оно позволит использовать его в дальнейшей работе, что в свою очередь окажет влияние на качество работы с населением и повысит ее результативность.
Инна Ковалевская, начальник управления по работе с обращениями граждан Мингорисполкома

В принципе, как показывает статистика, есть тенденция ухода от традиционных жалоб населения на проблемы. Все чаще обращаются с идеями, как сделать мир вокруг более комфортным.

Мы не только жалуемся, но, особенно последние два года, показали, что у нас хорошие люди, что у нас сильное общество и сознательное общество. Люди многие, которые раньше спали, они проснулись и стали предлагать новые конструктивные предложения, которые направлены на созидание, а не разрушение, на улучшение жизни в нашей любимой красивой стране, которая должна стать краше и лучше.
Григорий Шлык, начальник главного управления по работе с обращениями граждан Администрации Президента Беларуси

На семинаре позвучат инициативы, как улучшить службу "одного окна", расширить сферы использования единой информационной системы 115.

Сегодня работа с обращениями граждан выходит на первый план для всех органов власти. Ведь люди приходят со своей болью, надеждой быть услышанными и рассчитывают на помощь. Такой масштабный семинар - возможность сверить часы и внедрить самые прогрессивные прозвучавшие инициативы.

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