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Вместо госпошлины правительство предлагает вносить плату за участие в дорожном движении
Подготовлен проект указа, согласно которому для физлиц могут отменить госпошлину. Речь о так называемом дорожном налоге. Вот уже 4 года как он привязан к техосмотру. Теперь вместо госпошлины правительство предлагает вносить плату за участие в дорожном движении. Разумеется, в зависимости от вида машины и ее разрешенной максимальной массы. Минимальным периодом, за который можно внести плату, является календарный месяц, максимальный - два года. Для организаций и индивидуальных предпринимателей все останется без изменений.
В причинах и следствии разбиралась Анастасия Бенедисюк.
Более 4 миллионов самых разных транспортных средств зарегистрировано в Беларуси. Более половины ездят без техосмотра. Такова статистика. И в последние годы динамика не утешительная. Правда, стоит сделать оговорку: она никоим образом не влияет на общую ситуацию на дорогах, ДТП становится куда меньше, и это уже другая статистика. Но вернемся к ТО. Уже 4 года как его привязали к госпошлине, а это без малого от 80 до 280 рублей, и только оплатив их единоразово, можно оплатить и пройти ТО. Недешево. А если на машине ездишь только летом или и того реже?
А ведь есть и те, кому нужно платить эту госпошлину дважды. О том, что надо что-то менять, заговорили еще осенью. В правительстве создали рабочую группу. И вот проект документа представили общественности. Предлагается заменить госпошлину на так называемую плату за участие транспортного средства в дорожном движении. Вносить ее физлица должны будут в ГАИ. Для юрлиц все без изменений. Ставки будут установлены в базовых величинах. И оплачиваться помесячно. Через ЕРИП.
Год кататься на малолитражке массой до полутора тон будет стоить хозяину чуть более 61 рубля. Помесячная езда обойдется владельцу почти в шесть с половиной рублей. 122 с небольшим - цена годового дорожного абонемента для легковушки весом от 1,5 до 2 тонн.
Езда на машинах весом от 2 до 3 тон обойдется в 164 рубля. И 17 рублей в месяц. Самый короткий сезон у мотоциклистов. За месячный допуск байкерам необходимо заплатить чуть более 4 рублей. Летние покатушки обойдутся в 13.
Оплатить за месяц или два года (это максимум) - решает только водитель. Кстати, за одномоментую годовую госпошлину скинут до 20 %. Автомобили, специально оборудованные для использования инвалидами, от уплаты освобождены.
Позиция по дорожному налогу, а также обновленный Налоговый кодекс для бизнеса и физлиц, снижение налоговой нагрузки на годы вперед. Эксклюзивное интервью Сергея Наливайко на "Беларусь 1" можно будет увидеть уже в это воскресенье в 9 вечера в "Главном эфире".
Меж тем зафиксировать своевременную оплату за участие в дорожном движении помогут камеры фотофиксации. Не оплатил или просрочил - взыщут в двойном размере. Все деньги будут направляться в республиканский дорожный фонд.
Текст проекта указа размещен на сайте Министерства финансов. Там же написан электронный адрес, по которому можно направить свои замечания и предложения. Планируется, что указ вступит в силу 1 апреля.
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