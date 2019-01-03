Вместо госпошлины правительство предлагает вносить плату за участие в дорожном движении

В причинах и следствии разбиралась Анастасия Бенедисюк.



Более 4 миллионов самых разных транспортных средств зарегистрировано в Беларуси. Более половины ездят без техосмотра. Такова статистика. И в последние годы динамика не утешительная. Правда, стоит сделать оговорку: она никоим образом не влияет на общую ситуацию на дорогах, ДТП становится куда меньше, и это уже другая статистика. Но вернемся к ТО. Уже 4 года как его привязали к госпошлине, а это без малого от 80 до 280 рублей, и только оплатив их единоразово, можно оплатить и пройти ТО. Недешево. А если на машине ездишь только летом или и того реже?



А ведь есть и те, кому нужно платить эту госпошлину дважды. О том, что надо что-то менять, заговорили еще осенью. В правительстве создали рабочую группу. И вот проект документа представили общественности. Предлагается заменить госпошлину на так называемую плату за участие транспортного средства в дорожном движении. Вносить ее физлица должны будут в ГАИ. Для юрлиц все без изменений. Ставки будут установлены в базовых величинах. И оплачиваться помесячно. Через ЕРИП.



Год кататься на малолитражке массой до полутора тон будет стоить хозяину чуть более 61 рубля. Помесячная езда обойдется владельцу почти в шесть с половиной рублей. 122 с небольшим - цена годового дорожного абонемента для легковушки весом от 1,5 до 2 тонн.