3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Вместо паспортов - ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта
Свыше 800 тысяч белорусов получат новый документ уже в этом году. Какие данные вместят микрочипы, как они изменят нашу жизнь? Юрий Шевчук протестировал искусственный интеллект.
Что такое ID-карта?
ID-карта будет представлять из себя небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и личные данные владельца. Но лишь самые основные. Вся остальная информация будет привязана к документу онлайн. Считать ее можно будет с помощью специального терминала.
С ID-картой белорусы получат электронную подпись
МВД не прогнозирует очередей для получателей ID-карт
Все понимают, что любой переходный период – это определенная нагрузка, связанная с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере этот процесс внедрения биометрических документов можно сравнить с появлением банковских пластиковых карт. Вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, процесс становится понятным и успешно прирастает.
Павел Хрищенович, замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:
"Мы думаем, что очередей никаких не будет. Первое, что мы сделали, чтобы очередей не было. Первое, ныне действующий паспорт будет являться действительным до срока его окончания. После внедрения биометрических документов не надо бросаться и бежать получать. В этом нет необходимости. Действующий паспорт и ID-карты будут действовать наравне, поэтому мы наплыва не ожидаем и не думаем, что он произойдет".
Чтобы увидеть, где создается ID-карта, мы отправились на предприятие "Криптотех"
Это финальная стадия производства. Здесь на этом оборудовании происходит вклейка электронного чипа в карту. К этому моменту с конвейера уже вышли более 2000 карточек, они все отправлены в органы внутренних дел как образцы. К слову, на предприятии все готово к масштабному выпуску продукции. Запланированная мощность - 1 миллион ID-карт в год. Помимо ID-карт, здесь же, на "Криптотехе", будут выпускать поликарбонатную страницу для биометрического паспорта. Это еще один новый документ. Но понадобится он лишь тем белорусам, которые будут выезжать за границу. По прогнозам МВД, в год будет выдаваться от 300 до 500 биометрических паспортов. Что касается ID-карт, то здесь прогнозируется 800 тысяч документов в год.
Президент
Все
Конференция по безопасности и "Дожинки" в Мостах - неделя Президента в рубрике "Время Первого"
Александр Лукашенко побывал на "Дожинках" в Мостах
Президент Беларуси выразил соболезнование президенту Сербии в связи с жертвами на вокзале Нови-Сад
Лукашенко на конференции по безопасности затронул тему геополитической турбулентности
Политика
Все
Общество
Все
150 т гуманитарного груза - "Белая Русь" оказала помощь людям в пострадавших регионах России
Ряды БСЖ пополнились сотрудницами концерна "Белнефтехим"
Дрифтеры со всего мира съехались в Беларусь. Расскажем, зачем
"Мы продолжаем движение к сохранению мира". Участники о конференции по евразийской безопасности
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов