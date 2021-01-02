Вместо паспортов - ID-карты, а для поездок за границу - биометрические паспорта

Свыше 800 тысяч белорусов получат новый документ уже в этом году. Какие данные вместят микрочипы, как они изменят нашу жизнь? Юрий Шевчук протестировал искусственный интеллект.





Что такое ID-карта?

ID-карта будет представлять из себя небольшую пластиковую карточку, на которую будет нанесена фотография и личные данные владельца. Но лишь самые основные. Вся остальная информация будет привязана к документу онлайн. Считать ее можно будет с помощью специального терминала.

С ID-картой белорусы получат электронную подпись

МВД не прогнозирует очередей для получателей ID-карт

Все понимают, что любой переходный период – это определенная нагрузка, связанная с изучением нового бизнес-процесса и его адаптацией в рабочей среде. В какой-то мере этот процесс внедрения биометрических документов можно сравнить с появлением банковских пластиковых карт. Вначале это кажется чем-то сложным, а затем все понимают, насколько это удобно, процесс становится понятным и успешно прирастает.

Павел Хрищенович, замначальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси:

"Мы думаем, что очередей никаких не будет. Первое, что мы сделали, чтобы очередей не было. Первое, ныне действующий паспорт будет являться действительным до срока его окончания. После внедрения биометрических документов не надо бросаться и бежать получать. В этом нет необходимости. Действующий паспорт и ID-карты будут действовать наравне, поэтому мы наплыва не ожидаем и не думаем, что он произойдет".



Чтобы увидеть, где создается ID-карта, мы отправились на предприятие "Криптотех"