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Санкционный бумеранг - больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене
Пока одни страны предпринимают попытки расширения зон взаимной торговли и экономического потенциала, Евросоюз расширяет лишь санкции. Теперь они распространяются на Запорожскую и Херсонскую области.
Но есть ли смысл в ограничениях? Когда вместо шопинга в Милане европейцы едут за углем в Беларусь? Ответы в авторском комментарии Марии Петрашко.
Вместо шопинга в Милане все закупаются в Беларуси. Вместо вечеринок в Сен-Тропе - протесты по всей Европе. Как санкции работают, правда, бумерангом - расскажем все яркие детали.
Никакого больше шопинга в Милане, никаких больше вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене. Именно этими угрозами вводили санкции против Беларуси и России. Ребята, все санкции работают - просто против самих же авторов. Смотрите, вместо шопинга в Милане настоящий шопинг по-европейски теперь в Беларуси. К нам ведь все табунами едут за углем, торфом и бензином подешевле. Вместо вечеринок в Сен-Тропе - настоящие согревающие осенними вечерами тусовки в протестах против недальновидного европейского правительства. А если повезет там и душ бесплатный - из водометов.
А что там насчет санкционной угрозы: никаких больше бриллиантов в Антверпене? Так ведь и правда никаких. Неспроста же Евросоюз исключил российскую алмазодобывающую компанию "Алроса" из санкционного списка. Вообще западные партнеры как-то легко от своих принципов отказываются не только ради бриллиантов. Сегодня на вес золота и зерно, и калийные удобрения. Раз - и снимают ограничения с поставок. Или даже с непокорным Эрдоганом сделку зерновую заключают, лишь бы прикрыть частичное снятие ограничений со своих же спасителей.
Западные санкции создают глобальный сырьевой кризис в тех странах, которые их ввели. Запад использует незаконные экономические санкции, чтобы задушить белорусское государство. Но такие методы затрагивают и западных граждан.
Конечно, затрагивают западных граждан, причем в первую очередь. Еврокомиссия даже не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой. Впрочем, чего ждать от политиков, которые мигрантов ледяной водой и перцовым газом травили.
Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение":"Реальность такова, что Россия благодаря этим санкциям дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, еще тяжелее".
Помимо прочего, миру грозит кризис полупроводников, микросхем. И снова благодаря политике западных чиновников: начались проблемы со всемирного локдауна, нарушение логистических цепочек усилили санкциями, плюс экономическое противостояние США и Китая. Но здесь для нас снова: санкции - пора возможностей. Наши калийные удобрения теперь гораздо дороже. Наше зерно теперь гораздо ценнее. Я уже молчу, про наш текстиль, мясо-молочную продукцию, машиностроение. Да много в чем мы разбираемся и развиваемся.
Александр Лукашенко отметил, что сфера деятельности предприятия самая тяжелая и проблемная в стране, но крайне востребованная. "На последних переговорах Президент России сказал: "Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники". Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там надо прорыв, капитальный прорыв", - подчеркнул белорусский лидер.
"В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский. Да и купят, если будет продукция хорошая, везде. Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованными. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Несладко будет, поэтому разбирайся, вникай", - добавил Президент.
Для Беларуси, к слову, глобальный рынок открывается не только в масштабах постсоветского пространства. Совсем недавно Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 государств.
ОАЭ, Аргентина, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, Куба, Суверенный военный орден госпитальеров св. И. Иерусалимского, Родоса и Мальты, Мьянма, Палестина, Судан, Швейцария
Он напомнил, что Беларусь не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. "Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, - заявил Александр Лукашенко. - Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада".
"Открывайте порты, открывайте дверь - повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!" - сказал Президент Беларуси.
А теперь вдумайтесь. Насколько выгоднее было бы, к примеру "Мерседес", "Порше" и "Фольксваген" переехать с производством в Беларусь. Где и газ, и свет гораздо дешевле. Руки рабочие точно не хуже. Да и географическое положение позволяет спокойно поставлять товар: в Россию, в Китай, да и на весь восток. Европейские авто не так уж востребованы в США, а европейский рынок не так уж велик. Вдумайтесь, а так ли успешны санкции, если ни "Макдональдс", ни "Кока-кола", ни "Зара" и прочие не ушли с белорусского рынка. По секрету скажу, они и с российского не все ушли. Просто переименовались грамотно. Европейский бизнес ищет пути сотрудничества. Беларусь всегда открыта. Мы и безвиз ввели, и дрова наколоть поможем, коль надо. Я говорила, и буду говорить, что санкции работают. Просто против тех, кто эти санкции и ввел. А все потому, что грамотных политиков надо выбирать!
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