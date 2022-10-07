Санкционный бумеранг - больше никакого шопинга в Милане, вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене

Пока одни страны предпринимают попытки расширения зон взаимной торговли и экономического потенциала, Евросоюз расширяет лишь санкции. Теперь они распространяются на Запорожскую и Херсонскую области.

Но есть ли смысл в ограничениях? Когда вместо шопинга в Милане европейцы едут за углем в Беларусь? Ответы в авторском комментарии Марии Петрашко.

Вместо шопинга в Милане все закупаются в Беларуси. Вместо вечеринок в Сен-Тропе - протесты по всей Европе. Как санкции работают, правда, бумерангом - расскажем все яркие детали.

Никакого больше шопинга в Милане, никаких больше вечеринок в Сен-Тропе и алмазов в Антверпене. Именно этими угрозами вводили санкции против Беларуси и России. Ребята, все санкции работают - просто против самих же авторов. Смотрите, вместо шопинга в Милане настоящий шопинг по-европейски теперь в Беларуси. К нам ведь все табунами едут за углем, торфом и бензином подешевле. Вместо вечеринок в Сен-Тропе - настоящие согревающие осенними вечерами тусовки в протестах против недальновидного европейского правительства. А если повезет там и душ бесплатный - из водометов.

А что там насчет санкционной угрозы: никаких больше бриллиантов в Антверпене? Так ведь и правда никаких. Неспроста же Евросоюз исключил российскую алмазодобывающую компанию "Алроса" из санкционного списка. Вообще западные партнеры как-то легко от своих принципов отказываются не только ради бриллиантов. Сегодня на вес золота и зерно, и калийные удобрения. Раз - и снимают ограничения с поставок. Или даже с непокорным Эрдоганом сделку зерновую заключают, лишь бы прикрыть частичное снятие ограничений со своих же спасителей.





Западные санкции создают глобальный сырьевой кризис в тех странах, которые их ввели. Запад использует незаконные экономические санкции, чтобы задушить белорусское государство. Но такие методы затрагивают и западных граждан. Алексей Самосуев, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Финляндии и по совместительству в Дании

Конечно, затрагивают западных граждан, причем в первую очередь. Еврокомиссия даже не исключает возможности отключения электричества в странах ЕС зимой. Впрочем, чего ждать от политиков, которые мигрантов ледяной водой и перцовым газом травили.

Марин Ле Пен, лидер французской партии "Национальное объединение":"Реальность такова, что Россия благодаря этим санкциям дополнительно заработала на экспорте нефти 40 млрд евро. Эта зима будет для нас тяжелой, а следующая, возможно, еще тяжелее".





Помимо прочего, миру грозит кризис полупроводников, микросхем. И снова благодаря политике западных чиновников: начались проблемы со всемирного локдауна, нарушение логистических цепочек усилили санкциями, плюс экономическое противостояние США и Китая. Но здесь для нас снова: санкции - пора возможностей. Наши калийные удобрения теперь гораздо дороже. Наше зерно теперь гораздо ценнее. Я уже молчу, про наш текстиль, мясо-молочную продукцию, машиностроение. Да много в чем мы разбираемся и развиваемся.

Александр Лукашенко отметил, что сфера деятельности предприятия самая тяжелая и проблемная в стране, но крайне востребованная. "На последних переговорах Президент России сказал: "Мы готовы платить любые деньги за продукт микроэлектроники". Надо отдать должное, мы прилично подзагубили на постсоветском пространстве это направление. А без него нельзя. Без него не летают ни самолеты, ни ракеты, не работает высокоточное оружие. Ничего не работает. Слава богу, что мы сохранили это производство. Поэтому я не зря сказал, что надо разбираться в этом производстве глубоко, организовывать процесс. Там надо прорыв, капитальный прорыв", - подчеркнул белорусский лидер.

"В эту сферу и россияне, и мы будем инвестировать, потому что открывается глобальный рынок в нашей части: белорусско-российский, постсоветский. Да и купят, если будет продукция хорошая, везде. Но конкуренты при этом у нас бешеные. Слава богу, что они ушли с нашего рынка. Значит, мы будем востребованными. Поэтому с Россией вместе надо заниматься этим направлением. Несладко будет, поэтому разбирайся, вникай", - добавил Президент.

Для Беларуси, к слову, глобальный рынок открывается не только в масштабах постсоветского пространства. Совсем недавно Александр Лукашенко принял верительные грамоты послов 11 государств.

ОАЭ, Аргентина, Бенин, Босния и Герцеговина, Бразилия, Куба, Суверенный военный орден госпитальеров св. И. Иерусалимского, Родоса и Мальты, Мьянма, Палестина, Судан, Швейцария

Он напомнил, что Беларусь не только обеспечивает свою продовольственную безопасность, но и может выступать ее донором. "Мы готовы возобновить сотрудничество в этой жизненно важной сфере, особенно по поставкам не только продовольствия, но и минеральных удобрений, - заявил Александр Лукашенко. - Нужна лишь политическая воля правящих кругов Запада".

"Открывайте порты, открывайте дверь - повезем вам продовольствие и зерно. Открывайте!" - сказал Президент Беларуси.