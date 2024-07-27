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Вместо студии кемпинг - Белтелерадиокомпания открыла 14-й фестиваль "Вне эфира"
Уикенд на природе - это хорошая возможность провести время вдали от суеты, новостей (таких как позорное открытие Олимпиады в Париже). Главное - в хорошей компании. А если это Белтелерадиокомпания, то праздник будет максимально душевным, насыщенным и очень семейным.
Именно такой уикенд для сотрудников крупнейшего медиахолдинга страны под названием "Вне эфира" собрал телевизионщиков и радийщиков со всех областей. Способности быстрого монтажа пригодились в кулинарных состязаниях. Адреналин прямых эфиров заменили азартом от спортивных состязаний.
Внеэфирная атмосфера большого фестиваля в сюжете Вероники Буты.
"Вне эфира" - это не просто место для встречи и отдыха коллег. "Вне эфира" - это самая настоящая площадка для тимбилдинга. БТ - большая сплоченная команда. Сотрудникам крайне важно поддерживать в тонусе командный дух. Как они это делают каждое лето, сейчас покажем.
Фестиваль "Вне эфира" в 2024 году чуточку раньше проходит. Значит ли это, что в августе у сотрудников Белтелерадиокомпании глобальные планы и нам нужно хорошенько подзарядиться, рассказал Иван Эйсмонт.
У сотрудников Белтелерадиокомпании всегда очень много работы, но в этом году, если честно, особенно. У нас большие планы на новый сезон. Белтелерадиокомпания, Агентство теленовостей готовятся к запуску нового информационного канала. Мы сейчас находимся в завершающей стадии, но не только это мы презентуем. 17 сентября, как мы планируем, будут еще сюрпризы, но о них мы расскажем, наверное, чуть-чуть ближе к этой дате.
На вопрос, что для вас "Вне эфира?", сотрудники ответили так:
"Самое главное, что это тот праздник, которого мы ждем на протяжении всего года. Это командный дух, это драйв, море адреналина и, конечно же, возможность пообщаться с коллегами".
"В этом году мы установили абсолютный рекорд. 735 человек прибыли на наше корпоративное мероприятие", - отметил Иван Эйсмонт.
Даже сегодня главный медиахолдинг страны отдыхает не в полном составе. Кому-то повезло чуточку больше, как съемочной группе, которая находится на фестивале. Но в каждом регионе страны остались люди, которые обеспечивают эфир.
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