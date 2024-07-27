Вместо студии кемпинг - Белтелерадиокомпания открыла 14-й фестиваль "Вне эфира"

У сотрудников Белтелерадиокомпании всегда очень много работы, но в этом году, если честно, особенно. У нас большие планы на новый сезон. Белтелерадиокомпания, Агентство теленовостей готовятся к запуску нового информационного канала. Мы сейчас находимся в завершающей стадии, но не только это мы презентуем. 17 сентября, как мы планируем, будут еще сюрпризы, но о них мы расскажем, наверное, чуть-чуть ближе к этой дате.

Иван Эйсмонт, Председатель Белтелерадиокомпании