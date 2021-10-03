Вместо галереи - монастырь 16 века: после месяца выставки иконы возвращаются в Музей древнебелорусской культуры

Вместо выставочной галереи - монастырь 16 века. Более 60 памятников сакрального искусства впервые в таком объеме и на длительный период экспонирования покидали фонды Музея древнебелорусской культуры Академии наук Беларуси. Именно здесь собрана самая большая коллекция литургической живописи. Сейчас же примеры белорусской школы иконописи 17-19 веков после месяца выставки без специальных климатических условий вновь возвращаются в хранилище.



Проект состоял из двух частей. Первой арт-площадкой стал монастырь при костеле Святой Троицы в агрогородке Друя - местечко на берегу Западной Двины в приграничной с Латвией зоне. А продолжение экспозиции в Браславе дополнили литургическими предметами декоративно-прикладного искусства - окладами и сакральными элементами из слуцких поясов. Проект приурочен к юбилею агрогородка Друя, которому в этом году исполняется 635 лет с первого упоминания. А также Году народного единства.