Внедрение инноваций в области индустрии безопасности - основная тема выставки в Минске

Архитектура международной безопасности рухнула. Геополитические игроки переделывают сферы влияния. В связи с этим возникают новые вызовы и угрозы. Такое мнение высказал глава Совбеза Беларуси Александр Вольфович.

Политическое давление, санкции, медийный терроризм в полной мере ощутила и наша страна. На этом фоне необходимо более динамичное развитие международных отношений с дружественными странами на основе развития собственных технологий. Внедрение инноваций в области индустрии безопасности – основная тема выставки, которая сегодня открылась в Минске. Чем запомнился первый день форума, расскажет Александр Смирнов.

Новые достижения индустрии безопасности

Минск хорошо известен многим партнерам как хорошая стартовая площадка для развития конструктивных отношений. Не исключение и тема безопасности. В современном мире она приобрела широкий и даже комплексный характер. Такой же подход использовали и организаторы выставки.





Это и угрозы информационно характера, и террористические угрозы, и угрозы экстремизма, незаконного наркотрафика. То есть, с этим всем постоянно нужно работать. И конечно, когда эти вопросы находят отражение в технических достижениях, разработках, в том числе позволяется ознакомиться с этим, это можно приветствовать.

Все участники ОДКБ плюс Азербайджан, Узбекистан, представители дальней дуги – ОАЭ и Вьетнам. Форум по праву носит статус международного. Но Беларусь - не просто принимающая сторона, а полноправный участник, ведь и нам есть что показать. К примеру, спасательное ведомство на 80 % обеспечено отечественными разработками, техникой, средствами и материалами. Так работает программа импортозамещения.

Разработана подъемная техника высотой подъема 32 метра. Сейчас мы работаем с высотой подъема 50 метров. Но вместе с тем по физической статической нагрузке очень отличаются. Даже известные производители европейские останавливаются на 48, в 50 не лезут. То есть, большое достижение мы сделали. 50 метров считается с учетом одного этажа, то есть, это маневренные, пожарная лестница. Тем более, она востребована как в странах ЕС, так и близкого зарубежья. Главное, что она будет белорусская. Не потребуется дополнительных средств для обслуживания, на обновление каких-то непонятных приложений. Это задачи, которые необходимо выполнить в этом году.

Эксперты уже назвали выставку в своем роде уникальной. Здесь представлена самая широкая линейка инноваций, которые попадают в сферу защиты национальной безопасности. К примеру, разработчики стрелкового оружия представили широкую линейку своих разработок с оптимальным решением современных боевых задач. Беспилотная авиация, как говорят специалисты, непаханое поле. Это касается и разработки самих летательных аппаратов и противодействия им. Или вопросы идентификации данных и личности человека 0сегодня в приоритете дистанционная верификация. Это касается и развития бизнеса в целом.





Представлены были следующие виды и экспонаты, которые уже смогут на территории нашей страны поступить в ближайшее время по идентификации, по сетчатке глаза, по образцу документов в Национальный аэропорт. Здесь наша электронная биотехнологическая система по проверке документов. Поэтому здесь особо хочется подчеркнуть, что роль малого, среднего бизнеса в рамках национальной безопасности страны будет иметь приоритетные задачи.

Новые достижения индустрии безопасности

В условиях гибридной войны на ведущее место выходит тема информационной безопасности. Фактически это первый эшелон обороны инфраструктуры государства: то есть, обеспечение бесперебойного функционирования платежных систем, государственных сервисов и систем жизнеобеспечения. Аппаратные и программные системы защиты трафика, рабочих станций, серверов и облачных хранилищ от взлома или похищения данных - сейчас сфера IT-индустрии наиболее востребована.