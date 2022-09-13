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Принципиальная позиция Беларуси по урегулированию конфликта между Арменией и Азербайджаном озвучена на саммите ОДКБ
Внеочередное заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ состоялась вечером 13 сентября. Созвано оно по инициативе Армении. Главные вопросы повестки дня - обострение ситуации в отдельных районах армяно-азербайджанской границы и оказание содействия в урегулировании ситуации.
По поручению Президента точку зрения Республики Беларусь до членов Совета коллективной безопасности довел госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович.
Принципиальная позиция, озвученная сегодня: наша страна всегда исходила из безальтернативного мирного урегулирования конфликта между Арменией и Азербайджаном, исключительно политико-дипломатическими методами. Нынешняя же ситуация требует досконального изучения. Предложены шаги, которые видится возможным предпринять в оперативном порядке: в их числе - выезд генерального секретаря ОДКБ в зону конфликта для подготовки подробного доклада главам государств и создание рабочей группы из числа сотрудников Секретариата и Объединенного штаба ОДКБ для анализа ситуации и выработки предложений.
Фото: БелТА
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