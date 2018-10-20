Внешнее кольцо моста на МКАД в районе Лошицы открыто

Движение транспорта по внешней стороне МКАД в районе микрорайона Лошица открыто. Теперь водителям не придется съезжать на развязку, а пешеходы смогут передвигаться по новому тротуару под мостом. Полностью заменены балки путепровода, установлены новые барьерные ограждения, уложен асфальтобетон и гидроизоляция. По словам специалистов, внешняя сторона МКАД прошла испытания и соответствует современным нагрузкам. Работы на внутренней стороне кольца продолжаются.

"По внутреннему участку в настоящий момент у нас уже закончены работы по гидроизоляции, сейчас будут выполняться работы по асфальтированию, после этого устройство деформационных швов и барьерных ограждений. Предположительное открытие будет 5 ноября. Есть проблемные путепроводы, которые будут в следующем году ремонтировать. В настоящий момент разрабатывается проектно-сметная документация".