Внешняя торговля Беларуси со странами Юго-Восточной Азии за 2025 год составила 1,1 млрд долларов

Краткий пересказ от ИИ

1 млрд 100 млн долларов - именно столько составила внешняя торговля Беларуси со странами Юго-Восточной Азии за 2025 год. Регион для нашей страны сегодня один из ключевых. Рынок объемом около 700 млн потребителей и пятая экономика мира, которая демонстрирует темпы роста выше среднемировых. Это не только крупнейший рынок сбыта, но и быстрорастущий промышленный центр и важный игрок в сфере цифровой экономики.

Инвестиционный рынок

Страны региона (а их 11) входят в АСЕАН - Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии. А если быть более точным, туда входят Сингапур, Малайзия, Индонезия, Вьетнам, Мьянма, Таиланд, Филиппины, Бруней, Лаос, Камбоджа, Восточный Тимор.

Со многими у Беларуси налажены тесные контакты и торговля, развиваются межпарламентские связи. Как пример (и, пожалуй, ключевой) - Индонезия, четвертая по численности населения страна в мире. Совсем недавно на бизнес-форуме подписали контрактов на 50 млн долларов. В фокусе внимания калийные удобрения. Сельское хозяйство Индонезии зависит от импорта калия из-за специфики тропического климата. Обеспечение продовольственной безопасности страны за счет стабильных поставок белорусских калийных удобрений остается стратегическим треком переговоров. Беларусь закрывает треть потребностей Индонезии. Спрос на калийные удобрения есть и у Малайзии, и у Вьетнама.

Перспективный рынок

Молочная продукция - быстрорастущий сегмент. Индонезийские компании уже закупают белорусское сухое молоко, сухие сливки и молочную сыворотку. Например, в Малайзии более 20 белорусских молочных предприятий получили аккредитацию для поставок на рынок, что создает основу для расширения экспорта. Для Беларуси это особенно важно: такая продукция дает более высокую добавленную стоимость, чем поставки сырьевых товаров, и позволяет формировать устойчивые долгосрочные контракты.

На рынок Юго-Восточной Азии Беларусь готова поставлять карьерную технику (БЕЛАЗ), тракторы (МТЗ) и пассажирский транспорт. В том же Вьетнаме у нас совместное производство грузовой техники "МАЗ-Азия", работая в две смены, возможно выпускать до 3 тыс. автомобилей в год. Основной акцент сделан на грузовики, самосвалы и спецтехнику, адаптированные под климат и технические стандарты Юго-Восточной Азии. Компетенции и промышленность Беларуси востребованы на рынке - например, Лаос нуждается в сельхозтехнике. Активно сотрудничаем со странами в области фармацевтики. Усиливаем и кооперацию - лидер Мьянмы в эти дни находится с официальным визитом в Минске.

Сергей Томашов, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Первый аспект - это, конечно, рынки сбыта. А во-вторых, там сейчас формируется, можно так сказать, новая экономика. Новые цепочки поставок, новые производственные кластеры формируются. И если мы туда пойдем, закрепимся, мы будем достаточно уверенно себя чувствовать в этом регионе, да и в целом в экономике. Действительно, регион очень быстро растет. Средний рост стран АСЕАН за прошлый год составил примерно 4,5% ВВП. Если заработают логистические маршруты от Индии к Таиланду и от Китая к берегу Бенгальского залива так, как они должны работать полноценно - и шоссе, и железная дорога, тогда значение Мьянмы в регионе существенно вырастет, и мы получим дополнительные возможности по поставкам товаров. Сейчас как раз Мьянма работает над тем, чтобы обеспечить стабильную работу этих транспортных коридоров".

Интерес к Юго-Восточной Азии объясняется не только масштабом рынка, но и изменением мировой экономики. Компании стремятся снизить зависимость от отдельных стран и создавать распределенные цепочки поставок.

В этом процессе государства региона предлагают инвесторам производственную инфраструктуру, торговые соглашения, квалифицированную рабочую силу и возможность выйти на площадки Азиатско-Тихоокеанского региона, на который приходится более 40 % мирового ВВП и около трети мировой торговли.

Так что рынок Юго-Восточной Азии - это рынок будущего.