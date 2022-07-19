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Новый ангиографический кабинет с высокотехнологичным оборудованием открыли во 2-й больнице Минска

Значительное событие в системе здравоохранения белоруской столицы. 19 июля во 2-й больнице Минска торжественно открыли новый ангиографический кабинет. Он оснащен по последнему слову техники и необходим для круглосуточной помощи людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями. До этого оборудование протестировали: в уникальном центре проведен почти десяток операций. Все пациенты сейчас хорошо себя чувствуют и готовятся к выписке, ведь время нахождения в больнице после таких манипуляций составляет всего несколько дней.

Во 2-й столичной больнице это уже второй такой ангиографический кабинет. Первый работает четыре года. За это время благодаря высокотехнологичным вмешательствам спасены жизни более 2 тысяч человек.


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