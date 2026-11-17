Внезапная проверка пограничных войск Беларуси вступила в активную фазу. По данным Госсекретариата Совета безопасности, основное внимание сосредоточено на тактических учениях с боевой стрельбой на полигонах Гожский и Осиповичский.

Маневренные группы нескольких пограничных отрядов отрабатывали применение штатного вооружения, включая бронетехнику и гранатометы, причем стрельбы проводились как днем, так и ночью.

Проверка боеготовности с органами пограничной службы продолжается. Накануне в соответствии с замыслом проверки на Осиповичский полигон прибыла Гомельская погрангруппа. Проходят стрельбы из БТР-82А и легкобронированных автомобилей. Первый заместитель госсекретаря Совета безопасности прокомментировал ход проверки.

Александр Неверовский, первый заместитель госсекретаря Совета безопасности Беларуси:

"Хотелось бы отметить слаженность действий военнослужащих, уверенное действие по отражению атак условных диверсионных разведывательных групп. При этом хочу отметить, что благодаря взаимодействию с местным населением ряд диверсионных разведывательных групп были задержаны в пограничной зоне и условно уничтожены. Сегодня мы находимся на втором этапе, находимся на войсковом полигоне, где проводится стрельба из штатного вооружения бронетехники, что стоит на вооружении в маневренных группах. Военнослужащие уверенно поражают цели, мы с удовольствием смотрим за их уверенными действиями на рубеже открытия огня".

На полигоне военнослужащие выполняли контрольные стрельбы из штатного вооружения, включая бронемашины БРДМ-2, крупнокалиберные пулеметы, ручные противотанковые гранатометы и автоматические гранатометы. Целями служили появляющиеся мишени, такие как бронированные машины противника, расчеты РПГ и наступающие стрелки.

Данная проверка была начата накануне по приказу Президента Александра Лукашенко, первоначально охватив маневренные группы Брестского, Гомельского и Лидского направлений. В первый день основное внимание уделялось подъему по тревоге, марш-броскам и отработке реагирования на атаки беспилотников и минирования.

Проверка по-прежнему направлена на оценку огневой, физической и тактической подготовки каждого военнослужащего. Окончательные результаты будут представлены главе государства. После стрельб на полигоне предстоит еще третий этап проверки. Во время его бойцам-пограничникам предстоит сдать нормативы по физической подготовке.

В них будут включены кросс, подтягивания и другие элементы физподготовки. Это состоится уже на этой неделе. Мы продолжим следить за проверкой боеготовности органов пограничной службы.