Внезапная проверка боеготовности летчиков проходит в Беларуси

Олег Позняк, замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС Беларуси: В последнее время в глобальном пространстве активно разгоняется тема мобилизации в РБ. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах СМИ руководителей государственных и военного уровня. В настоящее время в РБ проводятся плановые мероприятия очередного призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве, при этом досрочной отправки граждан не планируется.