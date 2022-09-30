ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Внезапная проверка боеготовности летчиков проходит в Беларуси

В Беларуси в соответствии с Планом подготовки ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности войсковой части 06-752. Планируется, что мониторинг будет проходить в течение месяца. В ходе проверки идет призыв военнообязанных для того, чтобы они смогли восстановить свои навыки. При этом в Вооруженных силах подчеркнули, что призыв не имеет ничего общего с мобилизацией.

Олег Позняк, замначальника управления главного организационно-мобилизационного управления генштаба ВС Беларуси: В последнее время в глобальном пространстве активно разгоняется тема мобилизации в РБ. Всякие вбросы на данную тему не соответствуют действительности, о чем уже были выступления в средствах СМИ руководителей государственных и военного уровня. В настоящее время в РБ проводятся плановые мероприятия очередного призыва граждан на срочную военную службу, службу в резерве, при этом досрочной отправки граждан не планируется.


Также во время проверки боеготовности с хранения будет снята часть военной и специальной техники, чтобы оценить ее боеготовность.

Фото:pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все