Внезапная проверка боеготовности, очередной фейк, закадровые моменты и эксклюзив из космоса - все подробности в рубрике "Время Первого"

Внезапная проверка боеготовности нашей армии главнокомандующим, ответ на слухи и провокации. Зачем из Беларуси делают "большую угрозу", ведь мы не собираемся воевать, а обеспечиваем оборону своего государства, у границ которого все больше военных НАТО, все больше учений НАТО и все больше поступков стран НАТО, в которых миролюбием и не пахнет.

И полевые условия журналистов Пула Первого: как сдают кросс в командировке и почему телефон в руках не считается "неуважением" по отношению к Президенту?! Все ответы в нашей рубрике "Время Первого".

Внезапная проверка боеготовности армии. Новость об этом у наших людей не вызывает какого-то дискомфорта или стресса. Да, местами может быть ограниченно движение или покажется, что "многовато техники". Но у каждого своя работа. У военных - такая. Все это делается для нашей безопасности.



Посмотреть, насколько готовы "в случае чего" наши Вооруженные силы, на неделе решил глава государства. Это действительно была внезапная проверка боеготовности Главнокомандующим. Пул Первого сначала вообще собирался в другую область. Но Президент решение поменял. И по факту мы оказались в Ошмянском районе.



Все в натуральных условиях, как если бы вдруг. Когда поступает команда, военные (от территориальных войск до авиации) должны в считанные часы развернуться на любой территории. Во время такой тренировки становится понятно, насколько быстро и слаженно разные части могут реагировать.





Даже не нужно было придумывать какой-то специальный сценарий. НАТО лязгают гусеницами в паре километров. Рядом граница с Литвой. Там сейчас группировка под сотню тысяч человек. Североатлантический альянс проводит крупномасштабные учения. Все это подается в СМИ как тренировки. Но данные наших военных говорят о том, что той стороне очень интересно заглянуть "за наш забор".



Александр Науменко, командующий войсками Северо-западного оперативного командования: Мы предусматриваем, что эти три батальона, которые находятся на полигоне "Побрады", они могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы. С использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконно вооруженных формирований, несмотря на то, что они находятся в ста километрах. Даже не нужно было придумывать какой-то специальный сценарий. НАТО лязгают гусеницами в паре километров. Рядом граница с Литвой. Там сейчас группировка под сотню тысяч человек. Североатлантический альянс проводит крупномасштабные учения. Все это подается в СМИ как тренировки. Но данные наших военных говорят о том, что той стороне очень интересно заглянуть "за наш забор".

"Я публично скажу: любая провокация должна пресекаться военным путем. Никто не должен ни с кем церемониться. Любое нарушение государственной границы - на поражение", - заявил Лукашенко.



Патрулирование, засады, авиационная разведка, блокпосты. С виду все компактно, а вот чем дальше в лес… уже понятнее масштаб, работа и быт наших ребят. Совсем молодые комбаты и это сразу бросается в глаза. Здесь проходят учебу и гражданские на своих "сборах". Столичная спесь лучше всего сбивается в таких условиях.



Успеть за Первым - тот еще квест. В первую очередь операторам и фотографам важно ничего не пропустить. Поэтому во время переезда на другую локацию нужно очень оперативно грузиться в авто. Но до него сначала нужно еще добежать. Так что условия работы разные.







Добежали и доехали - журналисты буквально обогнали главу государства и уже готовы сыпать вопросами. Со стороны это может и выглядит странно. Пресса прямо перед Президентом сидит в телефонах. Но это тоже работа. Нужно очень быстро набирать цитаты Первого и отправлять их на информационные ленты и в соцсети. А телевизионщикам такие пометки упрощают жизнь на монтаже. Удобно ориентироваться, какая мысль и где звучала. Тем более, если мероприятие немаленькое. Президент в курсе и относится с пониманием.





А вот сплошное недоумение было всю неделю, пока муссировали то, как якобы Беларусь вместе с Россией планируют нападать на Вильнюс. Любой фейк становится вирусным. Конечно, расчет на панику, но, мысля критически - сразу вопрос: зачем это надо?



"Они нас провоцируют, чтобы мы ответили. Они заинтересованы в развязывании этой войны. Всегда говорил и говорю: нам чужого не надо, но свое не отдадим. Нам надо, чтобы они понимали, что отсюда угрозы им не будет. Но если дернутся - мы очень серьезно ответим", - подытожил Александр Лукашенко.







Эта президентская командировка запомнилась еще тем, что глава государства отчитал помощника и губернатора Гродненской области за камни на полях. Кто-то может скажет, что жестко, но зная трепетное отношение Президента к земле, эмоции понятны.



Это угроза будущему урожаю и дорогостоящей технике. Видео завирусилось в Тик-Токе, как и ответка - выполнение поручения Президента.



Кто-то в комментариях жалел школьников, а кто-то ностальгировал по студотрядовским временам. В любом случае, делают для себя - эта же земля и кормит. Хотя журналисты предложили подключить других "помощников".





Например, Валерия Стецко, корреспондент издательского дома "Звязда" предложила западникам собирать камни и помочь губернаторам.



Новости в последнее время тревожные. Пока из нас делают агрессоров, руководство Польши прямо заявляет об угрозе войны и призывает готовиться к ней. Трагедия в Подмосковье… и украинский след. Плотное сотрудничество спецслужб Беларуси и России и бессонные ночи для президентов. Эту трагедию белорусы восприняли как личную боль.



"Нас будут наклонять, качать, ставить на колени. Об этом мы говорили с Президентом Путиным еще накануне президентских выборов. Спокойной жизни нам не дадут, и истории все больше и больше будут запутанными, сложными, как показали, к сожалению, последние события в Подмосковье", - заметил белорусский лидер.



О безопасности и участии губернаторов в ее обеспечении, в том числе шла речь во время визита главы Омской области России. Пока идет разговор, ничто не должно отвлечь или сбить с мысли. Поэтому чай подают буквально на носочках.



Промышленность, инвестиции, аграрный сектор и создание торгового дома. О сотрудничестве Беларуси и России было много сказано в течение недели.



Что происходило буквально за минуту до того, как в зал войдет глава государства и не только, осталось за кадром.





Виталий Хоценко, губернатор Омской области России: Солнце мы вам привезли дополнительно. У нас в городе 310 солнечных дней в году. Нам сказали, что в Минске 290, вот мы решили привезти пару дополнительных дней. Сейчас особенно понимаешь ценность своевременных решений. Когда-то наш Президент сделал ставку на развитие межрегионального сотрудничества. Та самая точка опоры. Вместе с Россией мы реализуем множество проектов. В том числе это результат личных договоренностей лидеров двух стран. Одно из них - мы, наконец, полетели в космос.

Сейчас особенно понимаешь ценность своевременных решений. Когда-то наш Президент сделал ставку на развитие межрегионального сотрудничества. Та самая точка опоры. Вместе с Россией мы реализуем множество проектов. В том числе это результат личных договоренностей лидеров двух стран. Одно из них - мы, наконец, полетели в космос.

Всю эту неделю наша белоруска Марина Василевская в составе экипажа занималась научными экспериментами и даже выходила на связь со студентами в тот момент, когда МКС пролетала над Беларусью. Как чувствует себя человек в космосе, какой там быт и вообще, каково, когда сбывается такая мечта?





Марина Василевская, первая женщина-космонат Беларуси: Привет, мои родные белорусы! С 25 марта я нахожусь на МКС. Адаптировалась, чувствую себя отлично. Настроение замечательное, условия размещения хорошие. Приступила к выполнению программы полета. Проект состоялся благодаря личному участию Президента Беларуси. Заботу и поддержу главы государства ощущаю постоянно, и это помогает мне в космическом полете.

Глава государства, конечно, очень переживал за команду, нашу первую космонавтку. О чем рассказывал публично. Но в то же время приходится заниматься земными вопросами. Экономика - приоритет приоритетов. Актуальную повестку обсудили с финансово-экономическим пулом страны.



"Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае, зачем такая финансовая система", - подчеркнул белорусский лидер.



Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае, зачем такая финансовая система.

Нацбанк вместе с правительством в ответе за экономический рост. Это ценовая и финансовая стабильность, дальнейшее развитие. При этом Александр Лукашенко не скрывает: контроль за главным финансовым регулятором будет только увеличиваться.





Павел Каллаур, председатель правления Национального банка Беларуси:

Белорусы могут быть спокойны, все показатели стабильны и выполняются. Рынок валютный стабильный, денежно-кредитный рынок обеспечивает сохранность покупательской способности, кредитные ставки находятся в умеренном диапазоне. Мы вместе с правительством реализуем стратегию повышения доверия к национальной валюте.