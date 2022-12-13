Внезапная проверка боеготовности ВС начата по поручению главнокомандующего Беларуси

Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния, незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых и тактических задач. Задачи будут поставлены, исходя из опыта проведения специальной военной операции в Украине. К чему готовы сегодня наши воинские части, внезапно, по решению главы государства, это и будет проверено.