3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Внезапная проверка боеготовности ВС начата по поручению главнокомандующего Беларуси
Внезапная проверка боевой готовности начата по поручению главнокомандующего Вооруженными Силами Беларуси. Мероприятие носит комплексный характер: войскам предстоит в кратчайшие сроки выдвинуться в назначенные районы, организовать их охрану и оборону, навести мостовые переправы через реки Неман и Березину. Известно, что проверке подвергаются части сил немедленного реагирования, то есть те воинские части, которые в первую очередь будут решать задачи в случае обострения обстановки как на границе, так и внутри страны. Проверка боеготовности вооруженных сил проходит под руководством Государственного секретариата Совета безопасности.
Александр Вольфович, государственный секретарь Совета безопасности Беларуси: Будет отработан широкий спектр задач: совершение марша на большие расстояния, незнакомые участки местности, на которых будут выполняться задачи по взятию под охрану различных объектов, занятие огневых рубежей, выполнение огневых и тактических задач. Задачи будут поставлены, исходя из опыта проведения специальной военной операции в Украине. К чему готовы сегодня наши воинские части, внезапно, по решению главы государства, это и будет проверено.
В данный период запланировано передвижение военной техники и личного состава, в связи с чем движение по отдельным дорогам общего пользования и участкам местности может быть ограничено. Просьба отнестись к этому с пониманием.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов