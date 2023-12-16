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Внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне началась в соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО

В соединениях и воинских частях ВВС и войск ПВО началась внезапная проверка дежурных сил по противовоздушной обороне.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск выдвинулись в назначенные районы и приступили к выполнению боевых задач. Задействованы зенитные ракетные комплексы С-300, С-400, а также маловысотные радиолокационные комплексы "Роса-РБ".

В ходе проверки личному составу предстоит выполнять задачи по обнаружению и условному уничтожению контрольных целей. Мероприятия проходят по плану командующего ВВС и войсками ПВО.

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