Внезапно и секретно: мониторинг боеготовности армии продолжается

Проверка боеготовности Вооруженных Сил по поручению Президента продолжается в одной из артиллерийских бригад.

24 августа в соответствии с замыслом, одобренным главой государства, госсекретарь Совбеза вручил распоряжение министру обороны для выполнения учебно-боевых задач. Цель мониторинга - изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

Официально четкий военный регламент и протокол. Коммунистическая, 1 - машина госсекретаря подъезжает к зданию Минобороны. Александра Вольфовича глава военного ведомства встречает уже в кабинете лично.

"В соответствии с замыслом, утвержденным главой государства, поручено проверить одну из воинских частей центрального подчинения. Вручаю вам документы", - сообщил Госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович, вручая распоряжения министру обороны Виктору Хренину.

Секретный документ Виктор Хренин изучил, а после в кабинете министра появился и начальник Генштаба армии Павел Муравейко. В отличие от предыдущей проверки, где распоряжения вручали напрямую командирам воинских частей, минуя Генеральный штаб, особенностью этого контроля является проверка функционирования всей вертикали - от министра до командира отдельного подразделения.

Президентом были поставлены четкие задачи: строительство и развитие армии, система подготовки военнослужащих.

Александр Вольфович, Госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Президентом были поставлены четкие задачи по внесению корректив. На основании этого руководство Вооруженных Сил внесло некоторые изменения в планы строительства и развития ВС, в систему подготовки войск. Поэтому на этом, естественно, мероприятия не завершаются. Президент сказал продолжить проверочное мероприятие дальше".

"Во втором полугодии в соответствии с утвержденным главой государства замыслом проверочных мероприятий мы их продолжаем", - сказал Александр Вольфович.

Учитывая момент внезапности и секретности, деталей госсекретарь не озвучивает, но отмечает, что проверке будут подвергнуты и другие структуры военной организации страны. Что касается учебно-боевых задач, то здесь сценарии уже отработанные и понятные, но это в теории. На практике покажет мониторинг Госсекретариата.

"Кроме Вооруженных Сил, проверке в ближайшее время подвергнутся и другие структуры военной организации государства", - отметил госсекретарь Совета безопасности Беларуси.

"Как и в предыдущей проверке, будут привлечены войска обозначения условного противника и организовано их воздействие на проверяемые подразделения. "Оценим, как личный состав отражает условные атаки диверсионно-разведывательных групп противника, условные атаки БПЛА, как умеет применять современные средства вооруженной борьбы, которые сегодня поступают в войска", - сказал государственный секретарь Совета безопасности.

К контрольно-пропускному пункту 51-й артиллерийской бригады автобус с журналистами вместе с представителем Госсекретариата подъехал примерно в 12:00.

Пропустили не сразу, так как дежурный проверял, кто приехал, зачем. И только после объяснений, кто прибыл и для чего, было получено разрешение, чтобы наш микроавтобус пропустили. Спустя уже примерно 5 минут мы были в кабинете командира бригады. Он был удивлен таким гостям. Но после этого через 2 минуты он начал обзванивать личный состав для того, чтобы довести до них необходимую информацию и собрать всех на оперативное совещание.

К проверке будут привлечены войска обозначения противника

Особое внимание будет уделено вопросам использования современных способов огневого поражения и управления им с учетом опыта военных конфликтов в Украине и Иране. Бригада будет приведена в готовность к выполнению задач по предназначению с отмобилизованием и доукомплектованием до штатов военного времени отдельных подразделений. Как и в предыдущей проверке, будут привлечены войска обозначения противника и организовано их воздействие на проверяемые подразделения.

Сергей Чайко, командир 51-й гвардейской артиллерийской бригады:

"Работа идет планово, без срывов. Люди заряжены. Мы готовы выполнить эту задачу. С получением мобилизационных ресурсов планируется выход на полигон, где бригада к установленным срокам будет готова. И готова будет выполнить задачу не только на полигоне, но и в любой точке Республики Беларусь по указанию Главнокомандующего".

Цель мониторинга - изучить, устранены ли недочеты, выявленные в ходе предыдущей проверки, а также проверить готовность соединений и воинских частей к ведению боевых действий в современных условиях.

Александр Вольфович напомнил, что по результатам масштабной проверки боеготовности армии в первом полугодии состоялся серьезный разговор Главнокомандующего с представителями военного ведомства. Тогда были детально проанализированы проблемные вопросы, проведена работа по корректировке строительства и развития армии, а также системы подготовки военнослужащих.