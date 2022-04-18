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Внезапную ревизию провели в Гомеле - депутаты пришли в один из городских супермаркетов
Во всех регионах Беларуси продолжается мониторинг цен на товары первой необходимости. Главное - не допустить необоснованного роста и обеспечить необходимый ассортимент продукции.
Мониторинг ассортимента и доступности социально значимых товаров
За этим пристально следят парламентарии. Все визиты в магазины спонтанны. Это позволяет увидеть реальную ценовую картину, избежать переписывания ценников в угоду проверяющим. Депутаты следят за основной линейкой продуктов из разряда социально значимых. Это молочка, мясные изделия, так называемый борщевой набор, хлеб, крупы, детское питание. Всего в перечне порядка 30 позиций. Цены на них регулирует государство, ограничивая надбавки импортерам и торговле. Магазины обязаны соблюдать законодательство. Сегодня депутаты не заметили очевидных ценовых огрех. Зато отметили, что ассортимент выдержан не в полной мере: не везде есть белорусские яблоки. Были вопросы и по другим продуктовым позициям. Проверяющие обращают внимание: торговля обязана обеспечить минимальный ассортиментный перечень независимо от масштаба торговой точки.
Мы можем наблюдать, что в больших магазинах перечень соблюден на 100 %, а в филиальном магазине может что-то отсутствовать. Вместе с тем хотелось бы обратить внимание, чтобы торговые сети соблюдали и требование по неукоснительному ассортиментному перечню требований постановления Совмина. Это значит, что в маленьких магазинах шаговой доступности должна быть представленыи говядина бескостная, и тушка курицы, и белорусское яблоко, не только в гипермаркетах, но и в филиальной сети. Т.е. весь перечень должен быть абсолютно соблюден.
Внезапную ревизию сегодня провели и в Гомеле - депутаты пришли в один из городских супермаркетов. Внимание главным образом товарам первой необходимости. Продуктов в достатке. Магазины способны обеспечить покупателя всем необходимым.
Мониторинг цен в аптеках
Народный контроль приходит и в аптеки. Мониторинг в Гомеле показал наличие препаратов по приемлемым ценам. Действуют постоянные скидки: 5 % на отечественные (их в пределах до 60 %) и 3 % на зарубежные медикаменты. Все факты нарушений контролеры передают в Министерство антимонопольного регулирования и торговли для реагирования. Лишь за 3 месяца торговле выписаны штрафы на сумму, превышающую миллион рублей.
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