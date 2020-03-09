Капитальный ремонт домов, благоустройство малых населенных пунктов, выплата заработной платы, земельные споры. Эти вопросы в топе самых популярных, с которыми жители Беларуси обращаются на прямые телефонные линии и озвучивают во время выездных приемов граждан.Есть частные просьбы, к примеру, помочь улучшить жилищные условия или подсказать, можно ли рассчитывать на льготы. Есть и более глобальные - газификация поселков, асфальтирование дорог. Многие проблемы тянутся годами, решить их на местах удается не всегда.Вникнуть и тщательно изучить наболевшие вопросы призваны личные приемы граждан. Обратиться с проблемой к чиновникам высокого ранга может любой желающий. Марина Романовская о том, как важно быть услышанными.



Неприятный запах, а на дне графина мутный осадок. Роза Свирская рассказывает, что еще совсем недавно качество воды в городском поселке Болбасово, а проживает здесь без малого 4 тысячи человек, волновало без преувеличения каждого жителя.В домашних условиях воду отстаивали, пропускали через фильтры. Но такая очистка воды ситуацию не спасала. Поселок нуждался в современной станции обезжелезивания. Решить вопрос местные жители попробовали через звонок на прямую телефонную линию, а также через личную встречу во время приема граждан с теми, кто может помочь. Просьбу людей услышали.







80 станций обезжелезивания воды до 2022 г.

Новая станция позволяет обслуживать не только городской поселок, но и соседние деревни. К слову, в ближайшие 4 года в сельских насел4нных пунктах северного региона построят еще 80 подобных сооружений, которые значительно улучшат качество воды.В топе самых распространенных проблем, которые люди озвучивают во время личных приемов, капитальный ремонт домов, улучшение жилищных условий, ремонт дорог, благоустройство территорий. Есть частные просьбы, например, помочь разрешить земельный спор, который тянется годами. Некоторые вопросы касаются целых микрорайонов и даже поселков.





Газификация деревни Холстово

Жители деревни Холстово Быховского района долгое время мечтали произнести фразу «А у нас в квартире газ». Три года назад деревню газифицировали за счет госпрограммы. Но блага цивилизации пришли только в частный сектор. А вот многоквартирные дома обделили. Жителям приходилось по старинке заготавливать дрова. Мириться с таким положением дел люди не стали. Проблема решилась после выездного приема граждан.Такого масштабного обновления жители этой улицы в Холстово не припомнят. Теперь тут и канализация, и вентшахты в домах, и дымоходы. Впереди благоустройство. Обещают решить и вопрос пустующих квартир.





Разбитая дорога