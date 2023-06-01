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"Внимание: дети в метро!" Минский метрополитен провел акцию безопасности

О безопасных каникулах напоминают и в метро. В первый день лета Минский метрополитен поздравил своих маленьких пассажиров на станции "Октябрьская". Для детей и их родителей подготовили познавательную викторину на знание правил безопасного поведения на перроне, в вагонах и на эскалаторе. Главный герой акции - анимационный персонаж Метрович - угощал сладкими подарками.

Минский метрополитен несколько лет назад изготовил три серии анимационных фильмов, которые в доступной форме рассказывают детям основные правила, как себя вести на эскалаторе, как себя вести, если нечаянно уронил предмет на пути, допустим, телефон или какой-то другой предмет. И самое такое сложное, это если ты вдруг нечаянно попал на пути. У нас постоянно проводятся уроки безопасности в школах разных районов. Это системная работа, на них приходят представители службы безопасности, службы движения, обязательно пресс-секретарь.
Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена

Маленькие пассажиры могут ездить в метро без сопровождения взрослых уже с 7 лет. Поэтому очень важно, чтобы родители учили детей правилам безопасности и сами были примером.

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