"Внимание: дети в метро!" Минский метрополитен провел акцию безопасности

Минский метрополитен несколько лет назад изготовил три серии анимационных фильмов, которые в доступной форме рассказывают детям основные правила, как себя вести на эскалаторе, как себя вести, если нечаянно уронил предмет на пути, допустим, телефон или какой-то другой предмет. И самое такое сложное, это если ты вдруг нечаянно попал на пути. У нас постоянно проводятся уроки безопасности в школах разных районов. Это системная работа, на них приходят представители службы безопасности, службы движения, обязательно пресс-секретарь.

Андрей Дроб, пресс-секретарь Минского метрополитена