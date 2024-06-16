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Внимание: клещи! В Беларуси с начала года зафиксировано почти 7 тыс. обращений к врачам
Врачи - это те люди, которые и в праздники на профессиональном посту. Помогать людям - их призвание. Вот и сейчас Минздрав предупреждает о возросшем количестве клещей. Повсеместно в Беларуси паукообразные атакуют людей и животных. Чаще в столице, Гродненском и Брестском регионах.
Опасность серьезная - с начала года зафиксировано почти 7 тыс. обращений к врачам. Белорусские ученые установили: клещи переносят 9 возбудителей инфекций. Медики предупреждают о самых опасных: энцефалите и болезни Лайма (более известной как боррелиоз).
В чем причина такого бума паукообразных? Сколько времени продлится клещевой сезон и как обезопасить себя от укуса, разбиралась Алина Лаппо.
Клещей бояться - в лес не ходить. Как маленькое паукообразное может стать большой проблемой?
Соцсети пестрят такими роликами не первый месяц. Некоторые видео из соседней России, но картина реальная. В этом году клещи и в нашей стране активизировались раньше обычного, первые проснулись в южных регионах уже в феврале.
Подцепить клеща - дело не хитрое. Особенно когда их становится больше. Относительно прошлогоднего уровня более чем в полтора раза. Паразиты, пробудившись после зимней спячки, с охотой ищут себе пищу. Своя история встречи с незваным гостем сегодня есть у многих.
Ехали в командировку. И я заметил там что-то непонятное. Клещ! Первым делом - это страх. Действительно клещи переносят очень серьезные заболевания - это боррелиоз и энцефалит. Я нашел в интернете телефон лаборатории в городе, где мы работали, и пошел, чтобы на всякий случай сдать анализы. И, к сожалению, он оказался положительный. Когда получаешь положительный результат на боррелиоз - очень страшно.
Страх не знает логики, поэтому если обнаружили на себе кровопийцу - паниковать точно не стоит. А вот что нужно предпринять первым делом, так это обратиться к медикам. Лекарственная профилактика после укуса крайне важна. Ведь именно переносчики инфекций сейчас встречаются все больше.
С января по май 2024 года в сравнении с аналогичным периодом 2023 года показатели заболеваемости у нас выросли. Дело в том, что заразиться клещевыми инфекциями возможно не только посредством присасывания клеща, но и при употреблении зараженного козьего молока. Мы обязательно рекомендует кипятить козье молоко 2-3 минуты, так убиваются вирусы.
Клещи - опасность, которую нельзя недооценивать. Особенно это касается энцефалита, такая инфекция встречается реже. Но протекает куда тяжелее. Последствия могут быть трагическими. В худшем случае - паралич или летальный исход.
Увеличение количества клещей на территории Республики Беларусь является сезонным явлением. Условия для существования этих паразитов в целом улучшились. Это связано и с потеплением, увеличением среднесуточной температуры в весенний и летний сезоны. Но и с хорошими условиями кормовой базы.
Неожиданными последствиями могут обернуться прогулки по лесу, где подцепить клеща проще всего - на долю таких случаев приходится 44 %. Но быть бдительными важно везде.
Если собираетесь в поход, на пикник, на дачу или просто прогулять в парке, постарайтесь соблюсти ряд простых правил, они помогут вам уберечь себя от укуса. Отдавайте предпочтение одежде с длинным рукавом и головному убору. Желательно в светлых тонах, на такой одежде проще обнаружить клеща. По возможности не заходите в высокую траву, осматривайте себя каждые два часа. И не забывайте использовать специальные средства.
К слову, защитой понадежнее будет прививка. Но об этом стоит позаботиться заблаговременно, делать ее специалисты рекомендуют до начала теплого сезона. На белорусском рынке сегодня три вакцины, и все иностранного производства. Но ученые обещают свою. Уже занимаются поиском оптимального варианта вируса, на основе которого и будет создана первая белорусская прививка от клещевого энцефалита. Пока точных сроков выхода не называют, но что известно: создание прототипа займет не более трех лет.
Клинцисты отмечают утяжеление тяжести и течения заболеваний, поэтому данная ситуация способствовала тому, чтобы мы начали проводить эти исследования. Штамм будет выбран из числа циркулирующих в нашей стране, поэтому предполагается, что эффективность вакцины будет намного выше, чем вакцин, разработанных на основе штаммов других стран.
Специалисты прогнозируют конец сезона клещей только в ноябре. Так что начеку лучше быть каждому. Не стоит забывать и о профилактике наших четвероногих друзей. Укусы для домашних питомцев не менее опасны, чем для человека. И главное правило - после прогулки внимательно осмотреть и себя, и животных. Чем меньше паразит пробудет находиться на теле, тем меньше опасность.
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