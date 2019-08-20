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Внимание! Оранжевый уровень опасности объявили синоптики на сегодня

В дневные часы вновь прогнозируют сильные осадки и грозы. Порывы ветра местами достигнут 20 метров в секунду.

Между тем в Минской области восстанавливают энергоснабжение после ночных ливней. Стихия больше всего затронула Борисовский район. На ликвидацию последствий ночного дождя понадобилось 12 единиц техники.

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