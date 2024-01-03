3.36 RUB
3.50 USD
3.60 EUR
ЭкономикаОбществоПрезидентПолитикаРегионыКультураЗдоровьеПроисшествияТехнологииВ миреСпортКругозорТелеграм новости
Внимание пожилым и одиноким - акция "От всей души" проходит в Беларуси
Без внимания в эти праздничные дни не оставляем также пожилыхи одиноких, людей с инвалидностью. Тех, кому, может, и не нужны подарки, но кто особенно ценит внимание. Наша еще одна теплая акция "От всей души" с поклоном и любовью.
На этот раз свои двери распахнул Большой театр оперы и балета. В зрительном зале более тысячи человек. Это посетители территориальных центров соцобслуживания населения, члены советов пожилых, волонтеры "серебряного возраста". На сцене министры сразу двух ведомств: труда и соцзащиты и культуры. В таких амплуа их мы еще не видели. Ирина Костевич и Анатолий Маркевич предстали в образах волшебников. Они выступили с приветственным словом. Затем от артистов Большого номера из оперетт и мюзиклов, сцены из балета, народные песни и мировые хиты, композиции из советских кинофильмов. Акция "От всей души" в Беларуси проходит второй год подряд.
Изюминка наших мероприятий - определить тематические дни, где единая тематика по всей стране. 10-го у нас фестиваль творчества, где пожилые будут выставлять свои творческие изделия. 11 января - вся республика танцует, 12 января - это волонтеры "серебряного возраста", когда своих соседей, своих друзей волонтеры того же возраста пойдут поздравлять.
Для всей Минской области акцию сегодня торжественно открыли в Дзержинском доме культуры. Среди приглашенных 400 человек. Творческие номера подготовили коллективы.
Единые дни празднования во всех регионах - нововведение этого года. Так, например, 10-го пройдут фестивали творчества (люди преклонного возраста покажут все, к чему сами приложили руку: картины, вышивка, поделки).
11 января более 6 тыс. пар по всей стране закружатся в танцах времен их молодости.
Акция "От всей души" с любовью и поклономпродлится по 15 января. Но на этой дате внимание, конечно, не закончится.
Президент
Все
Они сделали Беларусь богаче. Лукашенко вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси вручил премии "За духовное возрождение"
Президент Беларуси: Духовность и нравственность - фундамент сильного, независимого государства
Лукашенко: Белорусы преодолеют все трудности, но стараться в этом году надо будет в два раза больше
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Отсутствие малыша заметила бабушка. В Могилеве из окна выпал маленький мальчик
Белоруска установила отцовство ребенка через международное сотрудничество
Гибель на пожаре, сгоревшие авто, происшествие на воде - подробности ЧП
Молодая мама из Бреста умело совмещала уход за ребенком и распространение пикантных кадров