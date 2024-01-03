Внимание пожилым и одиноким - акция "От всей души" проходит в Беларуси

Без внимания в эти праздничные дни не оставляем также пожилыхи одиноких, людей с инвалидностью. Тех, кому, может, и не нужны подарки, но кто особенно ценит внимание. Наша еще одна теплая акция "От всей души" с поклоном и любовью.

На этот раз свои двери распахнул Большой театр оперы и балета. В зрительном зале более тысячи человек. Это посетители территориальных центров соцобслуживания населения, члены советов пожилых, волонтеры "серебряного возраста". На сцене министры сразу двух ведомств: труда и соцзащиты и культуры. В таких амплуа их мы еще не видели. Ирина Костевич и Анатолий Маркевич предстали в образах волшебников. Они выступили с приветственным словом. Затем от артистов Большого номера из оперетт и мюзиклов, сцены из балета, народные песни и мировые хиты, композиции из советских кинофильмов. Акция "От всей души" в Беларуси проходит второй год подряд.

Изюминка наших мероприятий - определить тематические дни, где единая тематика по всей стране. 10-го у нас фестиваль творчества, где пожилые будут выставлять свои творческие изделия. 11 января - вся республика танцует, 12 января - это волонтеры "серебряного возраста", когда своих соседей, своих друзей волонтеры того же возраста пойдут поздравлять. Ирина Костевич, министр труда и социальной защиты Беларуси

Для всей Минской области акцию сегодня торжественно открыли в Дзержинском доме культуры. Среди приглашенных 400 человек. Творческие номера подготовили коллективы.

Единые дни празднования во всех регионах - нововведение этого года. Так, например, 10-го пройдут фестивали творчества (люди преклонного возраста покажут все, к чему сами приложили руку: картины, вышивка, поделки).

11 января более 6 тыс. пар по всей стране закружатся в танцах времен их молодости.