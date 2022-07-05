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Внимание, жертвы на воде!
15-летний подросток утонул в Минском районе. Случилось это на Заславском водохранилище. Несчастные случаи также в Борисове и в Слуцком районе. Там погибли мужчины 40 и 60 лет. Спасатели в очередной раз напоминают о соблюдении правил безопасности, взрослых и детей просят быть особенно внимательными.
Чтобы предупредить трагедию, сотрудники ОСВОД дежурят круглосуточно. Ситуацию на водоемах мониторят матросы-спасатели, водолазы и мотористы. Подключаются также медики и милиция. Купаться можно только в специально оборудованных местах. Нельзя плавать под мостами и нырять с высоты, не зная глубины и рельефа дна. Особенно опасно заходить в воду в нетрезвом состоянии.
Основное правило безопасности - это нахождение перед буями. Ни в коем случае заплывать за них нельзя. Особое внимание хочу заострить: при посещении водоема с маленькими детьми, не оставляйте их без присмотра. Не надо ни на минуту оставлять, хватит и 10-15 секунд, чтобы отвлечься. А маленькому ребенку сколько ни говори - он сделает по-своему. Разрешили ему покупаться, запустили в воду - стойте на берегу и неустанно, не сводя глаз, наблюдайте за ним.
Только в Смолевичском районе для купания оборудованы три пляжа. На старте сезона их очистили и проверили безопасность дна, территорию благоустроили.
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