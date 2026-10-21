Внимательные, добиваются любых свершений - какие они, белорусские папы-спортсмены

Портрет среднестатистического папы: белорус, женат, горожанин, воспитывает двоих детей, имеет высшее или среднее специальное образование.

Быть примером

Один из самых заметных спортсменов современной Беларуси в эти дни готовится к вылету на чемпионат мира по борьбе.

В 2025 году Кирилл Маскевич стал бронзовым призером. В этом году как минимум планку опускать не собирается. Тем более когда дома есть поддержка.

Кирилл Маскевич, бронзовый призер чемпионата мира по греко-римской борьбе:

"Жизнь у меня на самом деле интересная. Все свободное время, которое у меня остается после спорта, я провожу со своей супругой, с нашим ребенком, разделяю ее увлечения, стараюсь во всем поддерживать".

Белорусская спортивная борьба вообще дарит нам удивительные сюжеты. Однажды на одном ковре и в одной схватке сошлись два борца с одинаковой фамилией. Случай исторический, ведь сын вышел против отца. Победило новое поколение. Но, кажется, папа был этому только рад.

Виталий Мурашко, тренер по борьбе:

"Что такое борьба? Это не только борьба на ковре. Нужно хорошо учиться, уважать родителей и друзей, быть примером, когда ты уже показал результат".

Очень внимательный папа, несмотря на статус одного из лучших волейболистов современности, - Владислав Давыскиба.

И вообще, отцы в белорусском спорте с рождением, особенно первенца, меняются сильно. Становятся мягче и все свободное время посвящают своим детям.

Сафрон Смольский наверняка сегодня самый знаменитый ребенок в белорусском спорте, ведь его родители - одни из лучших биатлонистов за всю нашу историю. Но самое главное, что папа дает ему выбор. Ведь сам знает, что спорт - это очень непросто.