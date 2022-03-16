Вносить посильный вклад в развитие общества и государства - социальная ответственность бизнеса

Беларусь - социально ориентированное государство, где в основе прежде всего человек и его интересы. Это закреплено и в обновленной Конституции. Такого же ответственного подхода ожидает государство и от самих людей, и, в частности, от бизнеса. Так, в Основном законе страны появились важные уточнения в статье 21. Теперь не только государство обеспечивает права и свободы, но и каждый должен проявлять социальную ответственность, вносить посильный вклад в развитие общества и государства.

Ксения Лебедева о помощи тем, кому она нужна.

Минский городской центр медицинской реабилитации детей с психоневрологическими заболеваниями - это учреждение здравоохранения, которое оказывает специализированную помощь детям с 3 месяцев до 18 лет.

Здесь важно уделять максимум внимания ребенку, а не зацикливаться на каких-то бытовых мелочах вроде плохой работы Сети и затянутого документооборота. Еще недавно здесь с этим были вопросы. На просьбу о помощи отреагировал бизнес.













Компания, которая взяла шефство, не просто произвела все настройки, но и обновила компьютерный парк, установила сервер. В учреждении здравоохранения так привыкли к отлаженной работе техники, что и не хотят вспоминать, как было до этого.

Основное направление деятельности благотворителя - создание начинки для лифтов. 96 % продукции уходит на экспорт в Российскую Федерацию.