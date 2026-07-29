ВНС - 30 лет: от народного форума к высшему органу народовластия

Чтобы оценить настоящее, нужно вернуться в прошлое. Начало 90-х - время неоднозначное и сложное. Когда для всех союзных республик в одночасье стал вопрос, по какому пути идти, на каких принципах строить государство, с кем сотрудничать и в какие организации и союзы вступать? Как сделать правильный выбор, чтобы он дальновидно позволил не просто встать на ноги, но и расправить плечи?

Инициатива молодого политика Александра Лукашенко на пороге задала тренд на принятие всех важнейших для страны решений сообща.

1996 год - тогда во время I ВНС прозвучал тезис: "Только народ вправе решать свою судьбу". И это стало определяющим вектором на годы вперед. 4740 делегатов вместе обсуждали пути выхода из общественно-политического кризиса и определяли стратегию экономики.

Насколько верным оказался этот шаг, показала первая пятилетка. К 2001 году Беларуси удалось превзойти показатели докризисных девяностых. Экономика - это только часть эффекта, вторая заключалась в единстве белорусов, которые понимали вес каждого мнения.

Эта сплоченность больше остального демонстрировала намерение строить сильную и процветающую страну. За лозунгом второго ВНС - конкретные решенияэ

"Государство для народа", "Наш исторический выбор - независимая, сильная и процветающая Беларусь! ", "Вместе - за сильную и процветающую Беларусь! " "Единство. Развитие. Независимость". Год за годом ВНС, как истинная школа демократии, добавляло к фундаменту института народовластия. А с 2022-го собрание приобретает конституционный статус. Делегаты получили право утверждать стратегические документы, вносить законопроекты и даже отменять правовые акты, противоречащие национальным интересам. Это "страховка от непредвиденных случаев" и ключевой элемент политической архитектуры страны. Впредь все решения Всебелорусского народного собрания являются обязательными для исполнения.

Никита Беленченко, директор центра международных исследований факультета международных отношений БГУ:

"Одним из ярких примеров белорусской политической модели является Всебелорусское народное собрание. Ведь в условиях, когда многие государства сталкиваются с кризисом представительной демократии и падением доверия к институтам власти, Беларусь предложила собственный механизм участия граждан в определении стратегического курса страны. И это не калька зарубежных моделей, это белорусский опыт. И опыт, основанный на широком общественном представительстве, на прямом диалоге государства и общества, на коллективной ответственности за будущее страны".

В 2024 году ВНС впервые состоялось в новом конституционном статусе. "Время выбрало нас!". Тогда были утверждены Концепция национальной безопасности и Военная доктрина.

Год спустя собранием принята и Программа социально-экономического развития. Определены 7 приоритетов, выполнение которых в первую очередь отразится на качестве жизни людей.

На наш опыт сегодня смотрит весь мир - второго такого ВНС, как в Беларуси, нет нигде. Есть схожие, но многие хотят так же. Эта система сдержек и противовесов работает против внешнего вмешательства и попыток навязать то, что противоречит национальным интересам. Это страховка, стабилизатор, который не позволит свернуть не туда.

Алексей Авдонин, председатель правления белорусского общества "Знание":

"Уникальный опыт создания модели народовластия сейчас востребован как никогда. Мы видим, какое насилие идет в отношении народных масс. Крупный капитал, банки активизируют работу праворадикального движения для того, чтобы подавлять народные массы. Народ фактически не имеет права голоса. Эту модель мы как раз видим и в Европе, и в Соединенных Штатах Америки, Великобритании. И в этих условиях крайне востребована модель, которая применяет сейчас Беларусь. Поэтому наша задача, конечно же, и дальше усиливать нашу модель Всебелорусского народного собрания, но и в том числе экспортировать данную модель в другие страны, союзные страны, которые готовы. Взять такую модель народовластия и обеспечить защиту своего населения от внешнего воздействия".

Путь в 30 лет, на котором голос белорусов становится все громче, подсвечивает и дальновидность, и мудрость белорусского народа. Еще в 96-м решили, что будем опираться на Россию, пока другие склонялись к Евросоюзу. И видим, какой исход: благодаря ставке на продбезопасть в условиях мирового голода способны накормить себя и заработать на экспорте.

Пока Европа закрывает завод за заводом, решение сохранить и модернизировать промышленность оставляет за Беларусью лидерские позиции в производстве сельхозтехники. Несмотря на шумиху вокруг, построили атомную электростанцию. Это не просто энергетический суверенитет, но и импульс для развития разных отраслей экономики. Полетели в космос, развиваем биотехнологии. Чтобы оценить настоящее, нужно возвратиться в прошлое? Так вот это рывок в уровне жизни, где социальный трек - неизменная ценность. И так тоже решили белорусы.