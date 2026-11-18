Преемственность поколений, собственная модель народовластия и сохранение национальной идентичности - все это стало частью белорусского пути развития, который страна последовательно выстраивала на протяжении 30 лет.

Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Всебелорусское народное собрание - это своеобразный живой мост между эпохами. В 1996 году оно отвело страну от пропасти и, по сути, спасло ее от критического гражданского раскола. Прошло 30 лет. Сегодня ВНС - это механизм стратегического планирования и высший орган народовластия, который приобрел конституционный статус", - отметила парламентарий.

По словам депутата, три десятилетия работы доказали, что Беларусь создала собственную модель демократии. Страна не стала копировать ни западные, ни восточные лекала, а нашла свою опору в славянском вечевом принципе.

"Наконец, для исторической памяти это символ 30-летнего мирного развития. Собрание зафиксировало суверенный путь без революций, без шоковой терапии и, что очень важно, без потери идентичности", - подчеркнула Марина Ленчевская.