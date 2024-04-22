ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

ВНС 2024: сроки проведения, состав делегатов, члены Президиума (инфографика)

ВНС 2024: сроки проведения, состав делегатов, члены Президиума (инфографика)

Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. На него возложены следующие функции: определение стратегического направления развития общества и государства, обеспечение незыблемости конституционного строя, преемственности поколений, гражданское согласие.

Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 24-25 апреля 2024 года.

Делегаты ВНС представляют различные социальные слои и группы общества. Предельная их численность - 1200 человек.


Изображение


Изображение

В состав делегатов VII ВНС от местных и Минского городского советов депутатов вошли 350 человек, от гражданского общества - 400 человек.


Изображение


Изображение


Изображение


Изображение

Делегаты принимают участие в работе ВНС без отрыва от трудовой (служебной) деятельности. Срок полномочий ВНС - пять лет.

Коллегиальным органом, обеспечивающим оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, является Президиум.


Изображение

Всебелорусское народное собрание проводится с 1996 года. Раньше решения ВНС имели рекомендательный характер. Но поправки в Конституцию, принятые по итогам республиканского референдума 27 февраля 2022 года, закрепили особый конституционный статус ВНС. Теперь решения собрания являются обязательными для исполнения и могут отменять правовые акты, иные решения государственных органов и должностных лиц, противоречащие интересам национальной безопасности, за исключением актов судебных органов.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все