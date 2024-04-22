ВНС 2024: сроки проведения, состав делегатов, члены Президиума (инфографика)

Всебелорусское народное собрание (ВНС) является высшим представительным органом народовластия Республики Беларусь. На него возложены следующие функции: определение стратегического направления развития общества и государства, обеспечение незыблемости конституционного строя, преемственности поколений, гражданское согласие.

Первое заседание VII Всебелорусского народного собрания пройдет 24-25 апреля 2024 года.

Делегаты ВНС представляют различные социальные слои и группы общества. Предельная их численность - 1200 человек.









В состав делегатов VII ВНС от местных и Минского городского советов депутатов вошли 350 человек, от гражданского общества - 400 человек.

















Делегаты принимают участие в работе ВНС без отрыва от трудовой (служебной) деятельности. Срок полномочий ВНС - пять лет.

Коллегиальным органом, обеспечивающим оперативное решение вопросов, входящих в компетенцию Всебелорусского народного собрания, является Президиум.



