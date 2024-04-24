ВНС: два дня журналисты АТН будут в гуще событий и обсуждений, покажут самое интересное и важное

Всебелорусское народное собрание - важнейшее политическое событие в Беларуси - будет проходить два дня. Двери для делегатов сегодня откроет Дворец Республики. Журналисты Агентства теленовостей будут в гуще событий и обсуждений. В самом дворце и на площадке возле Дома офицеров развернулись выездные студии. Репортеры АТН покажут самое интересное и подчеркнут самое важное. И начнут с экскурсии по площадке народного вече, которую готовили почти два месяца.

Высокую планку еще до начала ВНС задали организаторы, в чем убедиласьЮлия Алферова.

Еще до порога Дворец Республики дарит особый настрой - развевающиеся флаги, плакаты и лаконичное "Время выбрало нас". 24 апреля, в первый день, ВНС начнется в 14 часов. Как правило, делегации из регионов приезжают заранее, те, что из наиболее удаленных от Минска, уже в пути.

VII Всебелорусское народное собрание получит абсолютно иной облик. Связано это в том числе с конституционным статусом и принятием закона о ВНС, что подразумевает проведение ряда процедур. Впервые будет организовано тайное голосование. Делегатам предстоит определиться с председателем, заместителем и Президиумом органа. Для этого во Дворце Республики организуют девять площадок для голосования. Малый зал разместит счетную комиссию. Организационных вопросов действительно много: подготовить свет, звук, визуал, трансляцию. Чтобы все пошло по плану, в связке работали сотни специалистов.





Сценография под ВНС - это больше 400 квадратных метров светодиодных экранов, это больше 300 световых приборов, которые создают атмосферу в зале, это более 20 км кабелей, которые проходят за сценой и полностью связывают весь контент, который появится на экранах. Это порядка 140 человек, которые уже четверо суток проводят монтажные работы. Максим Приходовский, директор Дворца Республики

Пресс-центр готов принять больше трех сотен журналистов - столько получили аккредитацию для освещения мероприятий ВНС. В том числе будет организована трансляция процедуры голосования.