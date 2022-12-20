Вопросы национальной безопасности в том числе в компетенции Всебелорусского народного собрания. ВНС - это цивилизованный путь решения политических вопросов и принятия важных государственных решений.

Депутаты убеждены, что "народное вече" позволит Беларуси не только сохраниться как суверенному независимому государству в нынешних непростых условиях, но и сформировать преемственность. Роль ВНС и его полномочия обсуждали сегодня в парламенте. Законопроект принят в первом чтении.

Обсудили депутаты и роль гражданского общества при выдвижении делегатов ВНС. Это должны быть профессионалы и представители всех слоев общества. О законотворческой повестке расскажет Вероника Бута.

Конец года - традиционно жаркое время для депутатов. Помимо, скажем, планового бюджета на будущий год (его, сегодня, к слову, приняли во втором чтении), на повестке нынешней сессии еще и особый блок вопросов в связи с новой Конституцией. Один из ключевых законов - о Всебелорусском народном собрании. Совещания на высшем уровне на эту тему, работа в профильных группах, диалоговые площадки. По поручению Президента прошло и широкое общественное обсуждение. Колоссальная работа позади. Сегодня документ внесли в парламент.

Это высший представительный орган народовластия со специфическими функциями, которые четко определены в Основном законе. Этот орган не вправе вмешиваться в работу других органов, подменять их функции, это орган, у которого основная цель и задача - это согласие в обществе, решение стратегических вопросов, касающихся социально-экономического развития, политической стабильности и национальной безопасности. Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Осталось неизменным: только народ вправе решать свою судьбу. За ВНС выработка стратегии, как будет развиваться страна на перспективу. Его решения исключительного характера. Собрание становится стабилизатором для общества. ВНС - это про эффективность и работу в интересах страны.

Пусть это будет сигналом всем тем, кто хотел перемен революционным путем, но мы им докажем, что можно меняться и эволюционно, И у нас есть организации, которые готовы стоять на защите конституционного строя и всего нашего общества. Игорь Завалей, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

За документ в первом чтении депутаты голосуют единогласно. Второе чтение - после Нового года. Время не терпит, документ нужно принять не позднее марта.

Формула высшего народовластия, так в кулуарах депутаты называют Всебелорусское народное собрание. Законопроекту самое пристальное внимание. ВНС должен стать политическим институтом, а не бюрократической махиной. И входить в его состав должны люди с безупречной репутацией, те, кто умеет брать ответственность со свои действия, те, кому доверяет страна.

Всебелорусское народное собрание не станет "собранием чиновников". Треть - представители гражданского общества. С определением этого понятия уже разобрались. Сегодня в парламенте представили соответствующий законопроект.

В различных государствах навязана идея, что государство должно быть чуть ли не няней для гражданского общества. Гражданское общество в этом законопроекте выделено как движущая сила для государства. Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси

Определенные силы очень долго настаивали, что гражданское общество - это оппозиция, это те, кто желает чуть ли не свержения власти, что гражданское общество - это любой крикун на площади, который выражает свою точку зрения, он и является членом гражданского общества. Нет, сегодня в этот исторический день мы определяем, что такое гражданское общество. Гражданское общество состоит из людей, заинтересованных в благополучии своего отечества. Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

По сути, гражданское общество - это мы с вами. Но выдвигать своих делегатов в ВНС смогут не все, а только крупные общественные объединения, численность которых более 100 тысяч. Депутаты убеждены, что это справедливый подход.

При таких масштабах можно говорить, что это объединение популярно и пользуется авторитетом у определенных слоев населения. Кроме того, чтобы объединить такое количество единомышленников, необходим ни год и ни два, а это значит, что у объединения есть определенный исторический базис и сформированы ценности. Если хотите, философия и, конечно же, яркие лидеры. Марина Ленчевская, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси

И сразу приводят примеры. Это, скажем, "Белая Русь", БРСМ, Белорусский союз женщин, объединение ветеранов и профсоюзы. Будут представлены все слои общества.

Я вам скажу экономическим языком, что сегодняшний законопроект - это инвестиция в будущее, это закладка стабильности развития нашего государства во всех сферах социально-экономической жизни. Сергей Хоменко, министр юстиции Беларуси