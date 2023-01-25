ВНС, Избирательный кодекс, политические партии, гражданское общество - важнейшие законопроекты приняты Палатой представителей

Законопроект был очень ожидаем не только для меня лично, для всей партии, которую возглавляю. И в принципе для тех партий, которые действительно хотят работать, хотят приносить пользу стране, они ждали обновления законодательства. На мой взгляд, закон решает две задачи. Первое, у нас 15 партий, из них больше половины либо не действует, либо выступают против Конституции страны. Поэтому закон упорядочит это. Те, кто пройдет перерегистрацию, действительно партии, которые пользуются популярностью и поддержкой народа. Поэтому, с одной стороны, закон ужесточает требования к партии: это и численность, и структурированность. С другой стороны, это шаг к народовластию, к демократии, к действительно к развитию парламентаризма. Потому что в законе есть ряд моментов, которые поддерживают партии, в том числе возможность бюджетного финансирования. Это не значит, что сейчас деньги какие-то будут выделяться. Есть государству куда тратить. Но вопрос в том, что все это будет прорабатываться в дальнейшем. Это шаг к политической модернизации, потому что никогда не будет страны с единым мнением. Партии должны быть разными, с разными идеологиями, с разными программами, но все должно быть в рамках консенсуса общественного, не разрушая страну.

Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси