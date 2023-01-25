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ВНС, Избирательный кодекс, политические партии, гражданское общество - важнейшие законопроекты приняты Палатой представителей

Дать новый импульс партийному строительству в Беларуси, консолидировать гражданское общество и стимулировать к участию в жизни и развитии страны.

Законопроекты, которые приняли сегодня депутаты парламента, закладывают обновленную архитектуру политической системы, ядром которой станет Всебелорусское народное собрание. И, как заявлено сегодня в Овальном зале Дома правительства, расширяется участие граждан в выработке государственной политики, усиливается сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины. Принятый пакет важнейших законопроектов продолжил активную работу парламентариев над приведением законодательства страны в соответствие с обновленной Конституцией. Детали - у нашего политобозревателя Алеси Высоцкой.

Важнейшие законопроекты приняты Палатой представителей

Обстоятельно, конструктивно и с активным обсуждением. Именно так депутаты парламента приняли сегодня эти важнейшие законопроекты. Оперативно - ведь единый день голосования уже через год. И к этому времени законодательство Беларуси должно быть в полном соответствии с Основным законом. С точки зрения законотворчества год был в принципе весьма продуктивным. 59 в первом чтении, 90 во втором - таковы основные цифры по принятым законопроектам. И все они в целом стали заслоном попыткам коллективного Запада экономически и социально сломить Беларусь.

В нынешнем году нам необходимо удвоить усилия, чтобы к началу 2024 года полностью обновить законодательную базу в рамках конституционного реформирования и организовать проведение избирательной кампании, которая завершит масштабный процесс намеченных преобразований.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Какие изменения ожидают партийную систему Беларуси

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О политических партиях и изменениях, которые их коснутся, говорим с депутатом и лидером Либерал-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем. Законопроект принят в первом и сразу во втором чтении, что бывает нечасто. Определены цели и задачи, обязательные для всех партий. И это должно отражаться в уставах. Важным моментом является защита общественно-политических структур от попыток внешнего влияния. В случае подтверждения фактов финансирования партии из-за рубежа Верховный суд принимает решение о прекращении деятельности такой партии.

Законопроект был очень ожидаем не только для меня лично, для всей партии, которую возглавляю. И в принципе для тех партий, которые действительно хотят работать, хотят приносить пользу стране, они ждали обновления законодательства. На мой взгляд, закон решает две задачи. Первое, у нас 15 партий, из них больше половины либо не действует, либо выступают против Конституции страны. Поэтому закон упорядочит это. Те, кто пройдет перерегистрацию, действительно партии, которые пользуются популярностью и поддержкой народа. Поэтому, с одной стороны, закон ужесточает требования к партии: это и численность, и структурированность. С другой стороны, это шаг к народовластию, к демократии, к действительно к развитию парламентаризма. Потому что в законе есть ряд моментов, которые поддерживают партии, в том числе возможность бюджетного финансирования. Это не значит, что сейчас деньги какие-то будут выделяться. Есть государству куда тратить. Но вопрос в том, что все это будет прорабатываться в дальнейшем. Это шаг к политической модернизации, потому что никогда не будет страны с единым мнением. Партии должны быть разными, с разными идеологиями, с разными программами, но все должно быть в рамках консенсуса общественного, не разрушая страну.
Олег Гайдукевич, зампредседателя Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

В 2020 году многие партии либо молчали, либо выступали за улицу, существуя только на бумаге. Поэтому закон упорядочивает это. Те, кто пройдет перерегистрацию, действительно, партии, которые пользуются популярностью и поддержкой народа. С одной стороны закон ужесточает требования к партиям, с другой - это шаг к народовластию, к развитию парламентаризма. Потому что в законе есть ряд моментов, которые поддерживают партию, в том числе и бюджетное финансирование.

Принят законопроект о Всебелорусском народном собрании

Принят и законопроект о Всебелорусском народном собрании. Это национальный и уникальный опыт правового регулирования государственного устройства. ВНС станет высшим представительным органом страны. И все механизмы, распределение полномочий отражены в документе.


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Важным было постоянное информационное сопровождение всех этапов работы над законопроектом. Это достаточно интересный опыт, поскольку это реализация депутатской законодательной инициативы, и такой комплексный подход, начиная с участия в конституционной комиссии, когда зарождались сами идеи о том, каким будет ВНС, формирование его образа на уровне Конституции, то есть фактически это азы, первые шаги. И сегодня подготовка окончательного текста проекта, это полный цикл жизни закона.
Светлана Любецкая, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Комментируя вопрос о том, что ВНС - это такой коллективный Президент, депутат сказала, это даже больше, "это и коллективный разум, это и коллективная инициатива, это и коллективный фильтр справедливости и, естественно, это руководитель".

Нижней палатой парламента принят обновленный Избирательный кодекс

Широкий блок новелл касается Всебелорусского народного собрания и в обновленном Избирательном кодексе, за который также проголосовали сегодня. Летом 2023 года ЦИК войдет в активную фазу подготовки единого дня голосования. Новации предполагают, что уже осенью будут активно формироваться избирательные округа по выборам депутатов Палаты представителей и местных советов. К электоральной кампании будет готово и гражданское общество, понятие о котором закрепляется в еще одном законопроекте.


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Мы определяем сегодня вместе с белорусским народом, что есть гражданское общество. Это не просто человек, который имеет белорусское гражданство и может достать из широких штанин свой паспорт. Это человек, который активно участвует в создании будущего своего государства, своей Родины путем участия в общественных объединениях, в которых он может реализовывать свой гражданский потенциал.
Геннадий Давыдько, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

День депутатов был наполнен сегодня не только политикой. Как и в жизни - она идет в сцепке с экономикой и социальными вопросами.

Так, ратифицировано соглашение с Таджикистаном о системе содействия взаимной торговле. Первое чтение прошел законопроект, который может стать стимулом развития "зеленой экономики". А еще один касается принудительного лечения и медико- социальной реабилитации. Ведь, как известно, далеко не все наркозависимые, даже будучи на учете у нарколога, идут лечиться, и многократно становятся пациентами реанимаций.

Инициативы наркоконтроля, которые легли в основу законопроекта, призваны исправить тревожную статистику, в частности, с передозировками наркотиков.

Задача сильного гражданского общества и государства - дать им шанс и стимул вернуться к нормальной жизни.

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