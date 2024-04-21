Кто войдет в состав президиума ВНС?

Мы предполагаем, что будут люди, которые выдвинут определенных кандидатов на эти выборные должности. Я напомню, это председатель ВНС, заместитель председателя ВНС и в целом состав президиума Всебелорусского народного собрания, конечно, эти кандидатуры будут обсуждаться. Всего будет организованно около 9 участков для голосования прямо в фойе Дворца Республики. Бюллетени будут розданы всем участникам, всем, кто зарегистрирован в качестве делегата. Все как на серьезных выборах.

Роман Головченко, премьер-министр Беларуси