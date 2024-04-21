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Кто войдет в состав президиума ВНС?
Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус и будет принимать важнейшие для страны решения. До заседания остается пара дней. Программа определена, как и количество делегатов. Запланировано и выступление главы государства.
Но открытый вопрос - состав президиума. Многих очень волнует, кто эти люди.
Мы предполагаем, что будут люди, которые выдвинут определенных кандидатов на эти выборные должности. Я напомню, это председатель ВНС, заместитель председателя ВНС и в целом состав президиума Всебелорусского народного собрания, конечно, эти кандидатуры будут обсуждаться. Всего будет организованно около 9 участков для голосования прямо в фойе Дворца Республики. Бюллетени будут розданы всем участникам, всем, кто зарегистрирован в качестве делегата. Все как на серьезных выборах.
Уже в следующее воскресенье расскажем о закулисье первого ВНС в конституционном статусе, а также о том, чем угощали делегатов. Будут и эксклюзивные интервью. А ещев президентском графике планируется очень интересное мероприятие. Всем будетчто обсудить. Это же "Время Первого"!
Полный выпуск рубрики "Время Первого" смотрите в видео.
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