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Кто войдет в состав президиума ВНС?

Всебелорусское народное собрание получило конституционный статус и будет принимать важнейшие для страны решения. До заседания остается пара дней. Программа определена, как и количество делегатов. Запланировано и выступление главы государства.

Но открытый вопрос - состав президиума. Многих очень волнует, кто эти люди.

Мы предполагаем, что будут люди, которые выдвинут определенных кандидатов на эти выборные должности. Я напомню, это председатель ВНС, заместитель председателя ВНС и в целом состав президиума Всебелорусского народного собрания, конечно, эти кандидатуры будут обсуждаться. Всего будет организованно около 9 участков для голосования прямо в фойе Дворца Республики. Бюллетени будут розданы всем участникам, всем, кто зарегистрирован в качестве делегата. Все как на серьезных выборах.
Роман Головченко, премьер-министр Беларуси

Уже в следующее воскресенье расскажем о закулисье первого ВНС в конституционном статусе, а также о том, чем угощали делегатов. Будут и эксклюзивные интервью. А ещев президентском графике планируется очень интересное мероприятие. Всем будетчто обсудить. Это же "Время Первого"!

Полный выпуск рубрики "Время Первого" смотрите в видео.

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