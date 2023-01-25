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ВНС усилит сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины, считает Андрейченко
ВНС усилит сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины. Такое заявление сделал председатель Палаты представителей Владимир Андрейченко на заседании девятой сессии Палаты представителей седьмого созыва, сообщает БелТА.
"Нынешний год объявлен главой государства Годом мира и созидания. Нас это ко многому обязывает. Депутатский корпус должен выполнить все возложенные на него задачи по обеспечению намеченных общественно-политических и экономических преобразований, защиты суверенитета и независимости государства", - отметил спикер.
По его словам, с точки зрения законотворчества прошедший год был достаточно продуктивным. "Нами принято 59 законопроектов в первом чтении и 90 - во втором. На треть реализован план приведения законодательства в соответствие с Конституцией. Приняты законы о Национальном собрании, статусе депутата и члена Совета Республики, о Совете Министров. Завершена большая работа по подготовке законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Сегодня мы также примем окончательное решение по Избирательному кодексу, законам о политических партиях и основах гражданского общества. Эти документы закладывают обновленную архитектуру всей политической системы Беларуси, ядром которой является Всебелорусское народное собрании. Оно существенно расширит участие граждан в выработке государственной политики, усилит сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины", - сказал Владимир Андрейченко.
"В прошлом году практически полностью были решены поставленные задачи в области поддержки экономики и перераспределения властных полномочий. Созданы условия для сохранения трудовых коллективов, нейтрализации санкций. Внесены востребованные жизнью коррективы в Кодекс о земле. Законодательно урегулирован ряд вопросов социальной сферы - здравоохранения, государственной поддержки населения, пенсионного обеспечения, культуры, спорта и молодежной политики", - дополнил председатель Палаты представителей.
Фото:БелТА
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