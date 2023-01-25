ВНС усилит сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины, считает Андрейченко

"Нынешний год объявлен главой государства Годом мира и созидания. Нас это ко многому обязывает. Депутатский корпус должен выполнить все возложенные на него задачи по обеспечению намеченных общественно-политических и экономических преобразований, защиты суверенитета и независимости государства", - отметил спикер.

По его словам, с точки зрения законотворчества прошедший год был достаточно продуктивным. "Нами принято 59 законопроектов в первом чтении и 90 - во втором. На треть реализован план приведения законодательства в соответствие с Конституцией. Приняты законы о Национальном собрании, статусе депутата и члена Совета Республики, о Совете Министров. Завершена большая работа по подготовке законопроекта о Всебелорусском народном собрании. Сегодня мы также примем окончательное решение по Избирательному кодексу, законам о политических партиях и основах гражданского общества. Эти документы закладывают обновленную архитектуру всей политической системы Беларуси, ядром которой является Всебелорусское народное собрании. Оно существенно расширит участие граждан в выработке государственной политики, усилит сплоченность общества и ответственность каждого гражданина за судьбу Родины", - сказал Владимир Андрейченко.