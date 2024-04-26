ВНС: яркие фотовоспоминания и мотивирующие сторисы в соцсетях - белорусы активно делятся контентом

Яркие фотовоспоминания и общественный резонанс в социальных сетях! Делегаты Всебелорусского народного собрания активно делятся контентом. На этих кадрах - лидеры мнений и те, комудоверяют будущее страны.

Педагоги и медики, представители власти и военнослужащие. Сообща важные решения принимают также люди земли и те, кто покорил орбиту, молодежь и ветераны труда. В тренде, например, космические селфи, фрагменты гала-концерта и кулуары ВНС.