Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина: Сталин знал, если Малинин докладывает, значит можно доверять

На карте работал дед. У дедушки была особенность, поскольку он чаще был на передовой, чем в штабе, поэтому, в том числе и Сталин знал о том, что если Малинин докладывает, значит он это проверил сам. Значит можно доверять. Сталин с очень большим уважением относился к дедушке. При жизненной биографии Сталина 1953 года в числе 18 легендарных полководцев он указывает фамилию Малинин.

Надежда Малинина, внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина М.С.