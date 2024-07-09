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Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина: Сталин знал, если Малинин докладывает, значит можно доверять
Детальный план операции 1944 года на Бобруйском направлении у карты Сталину докладывал генерал-полковник Малинин, начальник штаба фронта: "Предполагается нанесение двух примерно равных по силе ударов на Кобринском и Ковельском направлениях. Это создаст возможность окружения противника в оперативной глубине 50-60 км от переднего края с последующим окружением и уничтожением".
План был смелый. Но главным был вопрос, как обеспечить взаимодействие войск и создать оперативно-эффективное управление в условиях сложного рельефа лесисто-болотистой местности.
На карте работал дед. У дедушки была особенность, поскольку он чаще был на передовой, чем в штабе, поэтому, в том числе и Сталин знал о том, что если Малинин докладывает, значит он это проверил сам. Значит можно доверять. Сталин с очень большим уважением относился к дедушке. При жизненной биографии Сталина 1953 года в числе 18 легендарных полководцев он указывает фамилию Малинин.
Надежда Малинина сообщила правдивую историю, которая была рассказана личным секретарем - помощником Сталина Поскребышевым. "Он поведал о том, что когда Рокоссовский с Малининым выходили, то Иосиф Виссарионович окликнул Михаила Сергеевича Малинина, дедушка повернулся, и Сталин ему сказал: "Михаил Сергеевич, а на вас я рассчитываю".
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Внучка начальника штаба 1-го Белорусского фронта Малинина М.С. отметила, что совершенно понятно, что любая реплика из уст Иосифа Виссарионовича Сталина могла иметь сногсшибательные последствия для человека как в хорошем, так и в плохом смысле.
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